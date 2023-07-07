Ситуация сегодняшнего дня очень похожа на определенный рубеж, за которым... Победа превыше всего, беспрекословно и безусловно! Но сейчас она, такая ожидаемая и желанная украинцами, зависит не только от мужества и ловкости наших Защитников, но и от наличия единой жесткой позиции наших помощников, членов демократической антипутинской коалиции и мирового сообщества вообще.

Очередные кремлевские запугивания возможными событиями 5 июля, когда все ожидали террористического акта на ЗАЭС, привели лишь к обещаниям Запада воспринять это как агрессию против стран НАТО со всеми возможными последствиями. Вопрос только "какими последствиями"? Вступлением стран блока в боевые действия? Нанесением ударов по территории захватчика? К счастью, ничего не произошло. Йод остался нетронутым.

Вскоре 11-12 июля. Саммит НАТО в Вильнюсе, от которого мы, украинцы, ждем кардинальных решений о вступлении Украины. Да, есть правила. Украина действительно находится в состоянии войны, но ведь правила пишут люди. Живые, пока что, люди, будущее которых сейчас напрямую зависит от Украины и ее силы и мужества. Мужества нам не занимать, но самостоятельно одолеть огромного по размеру и ресурсам агрессора очень трудно.

"Открытое военное противостояние НАТО и России приведет к мировой ядерной войне!". Хватит уже прятаться за этим тезисом. Да, возможно, что и приведет. А чем может закончиться для Запада поражение Украины? Россия остановится на границах Польши или Болгарии? Или ее остановит океан или Ла-Манш? Глупые надежды выйти "сухим из воды" давно уже должны были бы закончиться. Никто не уцелеет и не сохранит спокойную жизнь, пока россия не будет уничтожена, как империя!

Россия начала, но на ней это не закончится. Китай ожидает лишь понимания реакции на агрессию. Окончательного решения так называемого объединенного Демократического Сообщества, которое сейчас пытается "и рыбки поесть и ноги не замочить". И вот, если сейчас захватчик не получит реальный отпор и не прекратит свое мерзкое существование, Запад может почувствовать не только "русские сапоги на Елисейских полях", но и "огненного тигра" на новых китайских землях. Уже китайских.

Дипломатия, взвешенность решений, попытки максимального уменьшения возможных рисков - все понятно. Но не тогда, когда сам факт существования путинской России поставил под угрозу жизнь мира! Преувеличение? Отнюдь! Российская агрессия против Украины - это лишь детонатор для цепной реакции разрушения мироустройства. Очень долго демократия пыталась решить все словами, тогда как тоталитаризм и диктаторы с коммунистическими партиями выстраивали армии, проращивали агрессивное общество, воспринимая слова, как слабость и неспособность к защите или отпору.

Почему так? Причин много. Во-первых: процесс удержания власти. Диктаторы и тоталитарные лидеры стремятся к абсолютной власти и контролю над своими гражданами. Демократические системы, с другой стороны, предоставляют механизмы разделения власти и ограничения полномочий, что может быть воспринято как ослабление контроля и авторитета лидера.

Диктаторские и тоталитарные режимы основываются на принципе единоличного руководства и часто пропагандируют идеи о силе, дисциплине и безоговорочном послушании. Принципы демократии, такие как свобода, равенство и участие граждан в принятии решений, могут рассматриваться как слабость или неэффективность.

Во-вторых: наличие открытой оппозиции. Демократические системы предоставляют свободу слова, собраний и ассоциаций, что позволяет оппозиции выражать свои мысли и идеи. Диктаторские и тоталитарные режимы боятся потери контроля и усиления оппозиции, поэтому они ограничивают свободу выражения мнений и подавляют любые формы диссидентства. Режимы "болеют" недоверием к массам. Различные диктаторы и "цари" считают, что народ неспособен принимать осознанные решения и нуждается в сильном и жестком руководстве. Они считают, что демократия может привести к нестабильности, конфликтам и неправильным решениям, основанным на эмоциях и краткосрочных интересах.

Два взгляда, два мира. Абсолютно разные и не готовые к дальнейшему сосуществованию в мире и согласии между собой. Мир стал очень тесным для развития по двум, диаметрально противоположным, направлениям. И сейчас решается сама возможность дальнейшего существования демократии, как справедливого социального механизма участия граждан в принятии решений, развития общества, защиты прав и свобод людей.

Так что, на самом деле, готова сделать мировая демократия ради собственной защиты и собственного будущего? Болеть с трибуны за Украину, "гордясь" тем, что предоставила форму и снаряжение для смертельного поединка Добра и Зла? Или уже пора собственными руками, кровью, болью и жизнью помочь в уничтожении угрозы? Ведь Демократия - это не только слова, да?