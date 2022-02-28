РПЦ - квазирелигиозный криминальный синдикат

РПЦ – несовместимый с христианством квазирелигиозный криминальный синдикат, потакающий заветы сына Божия, Господа Иисуса Христа.

Естественно, столичному патриарху украинские действия поначалу подали под соусом избавление от раскола. Под этим соусом предстоятель все ужасы войны проглотил, не скривившись. «Кто имеет глаза, тот увидит; кто имеет уши, тот услышит...». Или у него нет глаз? Он что – слепоглухонемой? Нет!

Глава РПЦ даже сделал заявление: «Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей». Патриарх выступил не как духовный отец, у которого погибают дети, а как кремлевский чиновник, пытающийся усидеть на всех стульях. Он не призывал к прекращению войны, не подверг анафеме агрессора и захватчика. «Кто не спрятался – я не виноват! Виноваты вы сами», именно так звучит его размытое заявление.

Вместо приезда патриарха в Киев или Донецк, где он мог бы отслужить Литургию и панихиду по всем погибшим, мог бы полностью и безоговорочно реабилитировать имидж РПЦ перед лицом всего мирового Православия – пустое заявление, демонстративно не призывающее к миру.

Сегодня прихожане многих украинских храмов Московского патриархата не услышали за воскресной службой имени патриарха Кирилла. Поминать московского начальника под аккомпанемент взрывов и автоматных очередей как-то не очень-то. Это значит, что патриарх Кирилл уже не патриарх для Украинской Православной Церкви.

У патриарха Кирилла больше нет своей церкви в Киеве. Официальное оформление этого факта только вопрос времени. Владимир Путин сделал то, чего никакому варфоломею не снилось — одним ударом уничтожил Московский патриархат, которому больше нет веры.

Пришла пора каждому священнику украинских храмов Московского патриархата ответить на простой вопрос: на чьей они стороне – добра или зла? Не есть ли ячейка дьявола и псевдоцерковь, которой они служат? Ибо не может быть в мире настоящей церкви, которая не осуждала бы захватническую войну, страдания и смерти детей Божиих!