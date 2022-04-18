Рожденные в вышиванках

16:05 18 апреля Киев, Украина

Судьба щедро наградила нас правом жить в «эпохе перемен». Геополитических, экономических, социальных. Наглая кровавая война, которую развязала россия против Украины, стала той «красной линией», отделившей общество прошлого от общества будущего.



Да, мы не просили таких изменений! Мы привыкли жить в спокойном мире, по-своему привлекательном, со своими проблемами и неурядицами, но в привычном и уютном для нас.



Сначала мировая пандемия коронавирусной инфекции четко указала на хрупкость наших представлений об окружающем нас мире. Он оказался гораздо более жестоким и непредсказуемым, чем мы привыкли. Многие, вероятно, впервые в жизни, задумались над тем, «что такое жизнь и что такое смерть». Но выяснилось, что судьба подготовила Украине и украинцам испытание гораздо серьезнее и страшнее, чем какая-нибудь, пусть даже смертоносная, болезнь.



24 февраля 2022 навсегда войдет в историю, как начало Новой Украины.



Охваченная пламенем войны, Украина смогла доказать всему миру, что кроме борща и хороших песен в Украине есть мощная современная армия, готовая к противостоянию любому врагу.



Героизм защитников, которые смогли дать жестокий отпор «второй армии мира», коренным образом изменил отношение мирового сообщества к Украине.



Армия Украины успешно выполняет свою прямую задачу, уничтожая оккупантов. Так же, как выполняет свою прямую задачу в условиях войны народ Украины. Демонстрируя поразительную несгибаемую свободу, каждый украинец, на своем месте, своим трудом и посильной помощью защитникам, приближает день Победы над вражескими российскими силами.



24 февраля 2022 года навсегда войдет в историю, как начало конца зловещей «недоимперии», решившейся разинуть свою кровавую пасть на то, что никогда в жизни не сможет проглотить. Свободу и независимость украинской Нации. На историческую логику демократического развития общества. На саму Правду.

Поэтому, обязательно, враг будет уничтожен. Может быть, не сегодня. Но завтра – обязательно!



Слезы Украины за погибшими сторицей прольются оккупантам. Их короткая и бесславная судьба уже предопределена. И очень скоро решится. Решать судьбу путинских преступников нам, украинцам. Это – наше Право!



Украина устоит в борьбе! Омытая слезами, она станет еще более цветущей и прекрасной. Мы снова будем варить вкусные борщи и петь победные песни.



Нам не привыкать бороться за право на счастливую жизнь. Украина – нация победителей. Мы рождаемся в вышиванках, дух которых придает нам силы на борьбу и победу.



А россияне рождаются в лаптях. Такова их генетическая судьба.

В «лаптях» живет, в «лаптях» воюет и в «лаптях» умрет…