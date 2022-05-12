Росстат (девиз и миссия): мы считаем... ем ... ем

Путинские СМИ, вроде ТАСС и РИА, в очередной раз отличились громкими заявлениями о росте реальных доходов населения во II квартале этого года на 6,8% по отношению ко II кварталу прошлого года. Более взвешенные экономические издания типа РБК и Коммерсанта указали, что такой показатель является лишь результатом провального с экономической точки зрения прошлого года, когда именно на II квартал пришлись локдауны.

По объективным подсчетам за период со II квартала 2019 суммарно доходы упали на 0,8%. То есть оснований для гордости нет никаких.

Недавно Коммерсант обратил внимание, что динамика реальных доходов за II квартал 2021 не соответствует другим показателям - реальной зарплаты и потребления. И что объяснить такое расхождение можно только резким ростом не отслеженных доходов граждан, методика оценки, которых Росстатом не раскрывается ... Это наводит на мысль, что выросли не реальные доходы, а только лишь процент лжи, которой щедро «кормит» своих граждан власть Кремля.

Кремль поставил себе на службу даже вроде как абсолютно независимые и самостоятельные статистические данные. Манипуляции статистике стали возможны, видимо, после того, как Росстат лишили самостоятельности. Большую часть своего существования ведомство подчинялось непосредственно правительству, но в 2017 году его в очередной раз отправили под Минэкономразвития, а во главе Росстата поставили выходца из министерства Павла Малкова. После этого статистики так поменяли методологию расчетов, например, располагаемых доходов россиян, их падение в позапрошлом году превратилось в небольшой рост (вместо -0,1% стало + 0,1%; по последним оценкам Росстата, в 2018 году располагаемые доходы выросли на + 0,4%). Правда, и это не устроило начальство - в этом году министр экономического развития Максим Решетников поручил Росстата еще раз изменить методику.

Подведомственные Малкова уже так научились манипулировать цифрами, каждую очередное поражение власти Кремля охотно превращают в победу. Так незатейливо российские власти решает экономические трудности. По требованию Кремля, правительства и губернаторов ответственное за статистику ведомство - Росстат - идет на всевозможные ухищрения, в одних случаях исправляя «плохие» цифры, в других - скрывая их. А чтобы печальные новости о состоянии дел в стране чуть меньше доходили до русских, власть придумала выпускать все статистические данные можно реже и как можно более неудобное время.

Но даже в такой подконтрольной и управляемой в ручном режиме отчетности Росстата возникают неприятные для Кремля «провалы». В апреле 2019 громкий скандал вызвала новость Росстата о том, что в трети российских семей не хватает денег на покупку зимнего и летнего обувь каждому члену семьи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично возмущался, но не бедностью населения, а работой Росстата: «Почему именно на обувь?

Почему треть и откуда эти цифры? » - спрашивал он. В ведомстве немедленно ответили: проведенное исследование об условиях жизни населения - один из самых репрезентативных и глубоких. Новость о нехватке у россиян денег на обувь распространилась так широко, что стала даже аргументом в международной споре. В июле 2019 тогда еще кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон использовал ее, чтобы раскритиковать Владимира Путина. Он напомнил, что, «по данным Росстата, треть жителей России не могут себе позволить более двух пар обуви в год, 12% населения до сих пор ходят в туалет на улице, а реальные доходы не растут уже пять лет». Так он ответил на слова Путина о том, что либеральная идея себя исчерпала.

Перед последним посланием президента парламента Росстат заставили отложить публикацию данных о падении реальных располагаемых доходов россиян за первый квартал 2021 года. Новость перенесли на следующую неделю, хотя до сих пор динамику этого ключевого показателя публиковали строго по графику. Но даже перенос публикации таких «неудобных» для Кремля данных вызвало не абы какой негатив со стороны власти. Как так! Президент рассказывает гражданам о победах и достижениях, а реальные доходы падают

Массовые манипуляции с экономическими показателями, статистикой заболеваний и смертности, демографическим данным - это уже давно стало визитной карточкой путинской власти.

Контролируемый Росстат активно продуцирует информацию, необходимую для того, чтобы прикрыть властные провалы. Такие подтасовки и замены реальной информации желанными цифрами приводят к постоянной путаницы и делают невозможным плановый подход к развитию страны. Хотя о развитии Путин не думает. И не планирует его для людей. Власть Кремля волнует лишь возможность подольше продержаться на «плаву». А что будет с Россией - «пожизненного правителя» и его окружение совершенно не волнует.