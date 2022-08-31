После обнародования ужасного преступления боевика чеченского подразделения "Ахмат" Виталия Арошанова, который канцелярским ножом отрезает гениталии украинского военнопленного солдата, страшнее самого преступления была официальная реакция Кремлевской пропаганды, прокомментировавшая это ужасное видео классическим криком: "это все фейк!", цинично добавив, что "даже если в кадре действительно боец российского подразделения – ВСУ сами спровоцировали его на подобное поведение ранее совершенными преступлениями".

В этом вся россия. «От кремля до самых до окраин…» Неприкрытая зверинная сущность путинской россии даже не с чем сравнить. По крайней мере, среди людей, считающих себя частью цивилизации.

Похоже, что сама наша планета Земля не понимает, как на ней могут существовать такие чудовища, которых нельзя отнести ни к людям, ни к зверям, потому что они гораздо страшнее самых отвратительных и свирепых хищников. Не место им среди живых. Поэтому, несмотря на все заявления кремлевских вождей и рупоров об избранности россиян и счастья, которое вот-вот свалится на московию и удовлетворит все потребности и прихоти российской псевдонации, россия вымирает.

Стремительному сокращению населения не помогает ни «защита русскоязычных в других странах», ни аннексия Крыма и части Донбасса. Генетическая аномалия не способна давать здоровое потомство, поэтому «увеличение численности» с 2014 года на 2,5 миллиона жителей оккупированных территорий уже практически нивелировано катастрофической смертностью и недостаточной рождаемостью.

За январь-май текущего года россия каждый месяц теряла по 86 тысяч жителей. Это абсолютный рекорд за все время. Предыдущий рекорд, который россия установила в 2002 году; он был на треть меньше – 57 тысяч.

Скорость, с которой «тает» количество россиян, по сравнению с 2021 годом увеличилось в 1,6 раза, а по сравнению с 2020 годом – втрое. Согласно ежемесячному докладу Росстата «О социально-экономическом положении страны», за январь-май 2022 года постоянных жителей россии уменьшилось на 430,3 тысячи человек, а общая численность населения упала до 145,1 млн, что составляет минимум с момента аннексии Крыма. Без учета временно оккупированного полуострова численность населения россии сейчас находится около исторических минимумов, показанных в 2008 году – 142,7 млн человек.

В среднем по стране на каждого родившегося умерло 1,7 человек, а в отдельных регионах эта разница оказалась 3-кратной и выше. Вымирание «удаленных регионов», о которых так «заботится» в своих публичных выступлениях бункерный диктатор, напоминает по темпам вымирания от особо опасной инфекции или вируса.

Россия вымирает и не рождает. Не помог даже Материнский капитал, который выплачивают семьям по поручению путина уже более пятнадцати лет. Генетически запрограммировано сокращение рождаемости, если родители понимают полное отсутствие перспектив для потомков. А у современной россии нет никаких перспектив.

По подсчетам экспертов, даже при условии мира и спокойствия, для того, чтобы осваивать огромные просторы, доставшиеся россиянам в наследство от предков, нужно не менее 180 миллионов человек. А уже сейчас прогнозируется через десять лет только 130 миллионов человек. И это еще по оптимистичным прогнозам, а динамика процесса вымирания россии с каждым годом только ухудшается.

За время своего правления путин создал в России благоприятную среду для вымирания или умерщвления населения страны. И очень странно было бы ожидать иного результата. В жизни – как и в бизнесе – если не любить свое дело, не вкладывать в него всякую прибыль, а только все «просирать» – любое дело загнется.

Путинская власть очень любит деньги, ненавидит свой собственный народ, презирает собственную страну. Никакого роста в россии не может быть по определению. Только упадок и еще раз упадок.

Преступный замысел путина наполнить «человеческий ресурс» обреченной на вымирание страны за счет оккупации Украины провалился. Белорусы тоже вряд ли согласятся быть рабами на «безграничных просторах» страны-агрессора. Поэтому ничто Россию не спасет.

Заброшенное и гнилое общество вымирает рекордными темпами и в обозримом будущем на московских болотах будут сновать только стаи голодных волков в охоте на единичных московитов, что, возможно, еще останутся от уничтоженной путиным «избранной» нации.