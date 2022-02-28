Россия уносится в бездну

Путин таки смог столкнуть Россию в бездну и теперь она стремительно уносится на самое дно. Ему удалось самостоятельно сделать то, что не смогли сделать армии Наполеона и Гитлера. Он практически уничтожил свою страну в угоду своим психическим заболеваниям.

В последние годы путинская Россия стала поперек горла практически всему демократическому миру. И в конце концов, с началом открытой военной агрессии против Украины, поэтому лопнуло терпение. Мир понял, что какие-либо дипломатические предсказания безумного диктатора не имеют смысла. Поэтому начал активные шаги по экономическому предвидению, что может превратиться в объединенные военные мероприятия.

МИД Японии заявил, что южные Курилы оккупированы Россией. Власти государства считают, что на эти острова распространяется японский суверенитет: «Северные территории» (так в Токио называют южную часть Курил) оккупированы [Россией], и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершающееся нападение российской армии на Украину в данный момент». Пришло время России на собственной шкуре понять болезненность потерь собственной территории.

Телеканал CNN провел опрос среди граждан по вступлению Украины в НАТО. Большинство (77% опрошенных) проголосовали ЗА! Единство поражает!

Парламент Латвии разрешил своим гражданам поучаствовать в боевых действиях на стороне Киева, сообщает Baltnews. Вот и первая ласточка. Европейцы ценой собственной жизни готовы защищать Украину, понимая, что таким образом защищают и свой дом!

Все страны ЕС готовы закрыть воздушное пространство для России. Долетались…

Ценные бумаги "Сбера" на лондонской бирже упали на 75,11%, до $1,011 – данные торгов. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля. Экономика России трещит по всем швам. И это еще без введения дополнительных санкций, провозглашенных мировым сообществом.

Медики из Израиля уехали помогать ВСУ и мирным жителям. Ни одна из демократических стран не осталась в стороне от событий на Украине. Помощь следует отовсюду. Кто чем может помогает Украине на нелегком пути к победе над агрессором?

Растет волна гражданского сопротивления в самой России. Пока что Кремлю удается средствами полицейского террора сдерживать оппозиционные настроения в стране. Но долго ресурсов принуждения не хватит. Простые россияне очень четко осознали для себя ответ на вопрос «Кто виноват и что делать?». Власть Путина зыбка, как никогда. Еще немного усилий и она уходит в небытие.

Российские оппозиционеры создали Антивоенный комитет с целью борьбы с агрессивной диктатурой Путина. В состав комитета вошли политики Михаил Ходорковский, Гари Каспаров, Дмитрий Гудков, Владимир Кара-Мурза, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, журналист Евгений Киселев, а также писатель Виктор Шендерович.

«Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, допустившую вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения — генералы и разрабатывавшие план политическое руководство России должны быть названы военными преступниками», — заявили они.

А между тем, маньяк с уехавшей крышей, Киселев по телевизору рассказывает, как Россия будет уничтожать весь мир… Такие уж не излечимые. Их нужно только уничтожать!