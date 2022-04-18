Россия потеряла Донбасс навсегда: люди увидели реальное лицо "русского мира"

22:40 17 апреля Киев, Украина

Провал "молниеносной" спецоперации в Украине заставил кремль изменить публичные цели ее проведения. Власти россии снова вернулись к уже надоевшей всем за восемь последних лет теме "освобождения Донбасса" "Спецоперация по освобождению Донбасса несет мир и покой территориям, страдающим националистами и бандеровцами в течение долгих лет".

Но жители Донбасса, проживающие на временно оккупированных территориях ЛНР и ДНР, уже окончательно убедились, какой именно "мир и спокойствие" принес оккупант в их дома.



Ужасы войны, начатые прокремлевскими сепаратистами при поддержке россии в 2014 году, по мере прекращения активной фазы боевых действий, перешли в фазу экономической стагнации региона и проявлений настоящего геноцида украинцев на оккупированных территориях.

Когда-то мощные промышленные предприятия Украинского Донбасса уничтожены или разворованы оккупантами. С оккупированных территорий, отданной Кремлем на откуп и ограбление так называемой местной власти, "высосали все соки" и "сняли сливки". А то, что осталось от экономики некогда мощного региона, уже не может удовлетворить потребности любой позитивной динамики развития.



Для того чтобы высосать из несчастного региона дополнительные средства, оккупационные власти прибегали к таким мерам, которые возможны только на чисто враждебной территории. Но оккупированный Донбасс никогда и не был для прокремлевской псевдовласти "своим". Поэтому и не "перебирал" способами для получения дополнительных средств каким-либо способом.

Один из таких "источников" потенциальных доходов в бюджет ДНР оккупационные власти увидели в "возвращении титульным владельцам" имущества, но – за деньги! Так называемые "компенсационные сборы", это мифические средства, которые оккупационные власти якобы "потратили на сохранение инфраструктуры предприятий в период отсутствия юридического лица, оплату использованной электроэнергии и других сопутствующих коммунальных услуг".



То есть сначала все отжали. Владельцев разогнали или убили, а теперь, если хочешь получить обратно, выкупай. Любимая тактика мародеров "русского мира".

Но по сравнению с программой так называемого "контроля семейного бюджета и домохозяйств" мародерские посягательства с так называемым "возвратом" выглядят довольно прозаически.



В основе этой "программы" - создание контролирующих групп из числа "госслужащих разных ведомств", в том числе и налоговиков, которые путем "подворового обхода" фиксируют наличие у жителей разного имущества, земельных участков, объемов выращивания сельхозсырья, численности поголовья домашней птицы и скота, и т. п. В случае превышения у хозяина "необходимого для обеспечения его собственных нужд" поголовья животных и объемов сельхозпродукции, на "избыток" устанавливается налог. При этом размер "необходимого количества" определяет оккупационная власть.

Чем не легендарна кровавая "продразверстка" 20-х годов в СССР. Следующий шаг – раскулачивание?! С такими "перспективами" даже те, кто до сих пор верил в "русский мир", начали приходить в себя. Те, кто хотел, чтобы "у них" было все так, как "в России"… Так и не дождавшись "весны". Той самой, "русской"…



Что такое геноцид украинского народа, в преобладающем большинстве - русскоязычного, о котором так много рассказывали Путин и Ко, как об "ужасы власти Киева", жители оккупированного Донбасса поняли на себе, когда в Донецке была построена официальная система "подвалов" и концлагерей.

Наиболее известен концлагерь "Изоляция", куда отправляли жителей Донецка, Макеевки и близлежащих городов, которые проходили по статьям "госизмена", "измена", "шпионаж в пользу Украины". Затем последовали приказы Игоря Стрелкова, требовавшие расстрела граждан оккупированных территорий за различные нарушения. Именно таким террором "защищали" марионеточные власти ЛНР и ДНР собственных людей от "киевской угрозы"…



В феврале этого года, перед началом нового этапа военной агрессии россии против Украины, под видом очередного "спасения" от усиления угрозы со стороны Киева, сотни тысяч жителей оккупированного Донбасса были откровенно преступным путем депортированы в Россию.

Не имея никакой возможности перейти на подконтрольную Украине территорию, мирные жители практически под дулами автоматов вынуждены были переехать преимущественно в депрессивные регионы Сибири и Дальнего Востока.



Начало новой агрессии 24 февраля принесло жителям оккупированного Донбасса тотальную мобилизацию. Мужчин практически всех возрастов выслеживают и хватают на улицах и принудительно отправляют на фронт в виде "новых порций пушечного мяса". Десятки тысяч людей вынуждены скрываться от оккупационных властей, которые за годы своего "правления" полностью доказали абсурдность преимуществ "русского мира".

"Новая" война полностью "сорвала маски" с безобразного лица современной россии. Десятки тысяч убитых мирных граждан Мариуполя, тысячи замученных и убитых на Киевщине, в Николаеве, Чернигове, Херсоне… Трудно перечислить все преступления против мирного населения Украины, которые совершил российский оккупант в течение всего первого месяца новой войны.



Восемь лет жизни в оккупации уже показали реальную цену обещаний кремля по улучшению жизни на Донбассе. Теперь, после начала новой агрессии, после Бучи, Мариуполя и других примеров безумия власти россии, население оккупированного Донбасса с ужасом ожидает таких же проявлений "величия россии" возле своих домов, "в собственном дворе".

Донбасс для России уже потерян навсегда. При любом ходе ситуации.



Люди, почувствовавшие на себе все "преимущества русского мира", уже никогда не "пойдут на поводу" российской пропаганды. Своими страшными зверствами и преступлениями россия навсегда лишила себя возможности даже малейшего намека на привязанность со стороны населения временно оккупированных территорий.



Оккупированный Донбасс понимает, что рано или поздно российская армия будет выбита с временно захваченных территорий. Украина никогда не примирится с тем, что часть ее территории находится "под врагом".



Какие зверства будет совершать агрессор, вынужденный отступить с Донбасса, чтобы скрыть все те преступления, которые он совершил на оккупированных территориях за восемь лет? Такие мысли вызывают откровенную панику у населения ЛНР и ДНР и ненависть ко всему, что связано с "русскими освободителями".