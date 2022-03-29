Россия под угрозой

Россия не готова к затяжной войне.

По мнению кремлевских экспертов, все должно было закончиться в течение максимум 96 часов, то есть – 4 дней.

Путин скорее бы показатель казнил Шойгу, чем начинал проигрышную военную операцию. Проигрышную, прежде всего, по времени…

Начало 22 дня войны застает Россию практически на тех же позициях, что и 96 часов «молниеносной войны». До победы – как «до Киева на четвереньках». Огромные потери живой силы и техники, истощенная экономика, взорванные полностью международные отношения, глубокий социальный кризис внутри России.

Единственное, что остается Кремлю как последняя попытка исправить ситуацию – введение военного положения в России. Но, если западные санкции – это был удар по крупному прокремлевскому бизнесу, то военное положение ударит по малому и среднему бизнесу, «добывая» и так разрушенную экономику.

Государство, полностью переведенное на «военные рельсы», сейчас начнет регулировать цены, а расходы бизнеса возрастут. Чем закончилось вмешательство государства в экономику страны, мы все знаем по краху СССР. В такой ситуации многим компаниям будет проще закрыться, чем работать себе в убыток.

Финансовый рынок, несмотря на отчаянные попытки Кремля удержать более или менее стабильный курс рубля, рухнет. Деньги для бизнеса настолько возрастут в стоимости благодаря обязательному повышению кредитной ставки, что легче будет застрелиться, чем брать взаймы у государства.

Россияне уже почувствовали на себе результат обвального обесценивания рубля. Еще до введения военного положения в России уже была введена 30% комиссия по приобретению валюты физлицами на бирже.

В ближайшее время могут образоваться три валютных курса: официальный, межбанковский и курс «для людей», который будет превышать межбанковский в 1,5-3 раза. Если сегодня на бирже доллар стоил около 110–115 рублей, то его реальная стоимость для граждан уже составляет 180–240 рублей.

И это все только начало… Россия и простые россияне только начинают ощущать на себе потери войны и экономические санкции. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Россиянам не следует исключать возможность заморозки депозитов и запрета на обмен валюты.

Понятно, что все эти ограничения будут страдать все без исключения.

Кремль на «все голоса» отрицает возможность введения военного положения, потому что это сразу откроет глаза рядовым гражданам на реалии современности. Не удастся Кремлю одновременно орать о «победном ходе военной операции» и вводить военное положение. Этого не могут не понимать даже те, кто хронически болеет «путинизмом мозгов».

Но и призрачные надежды у Кремля хоть как-то поправить ситуацию остались только на тотальную мобилизацию, которая невозможна без введения военного положения. Россия не смогла победить Украину «умением», осталась попытка победить «числом».

Бесполезная попытка!