Российский эсминец «Лидер» как символ деградации российских военных технологий

Впервые о перспективном эскадренном миноносце проекта 23560 «Лидер» заговорили в 2009 году. С тех пор этот «не имеющий аналогов в мире эсминец», «убийца авианосцев» и «гроза НАТОвских «Арли Бёрков», продолжает свое существование лишь в формате разговоров. Хотя и это сотрясание воздуха лишний раз доказывает, насколько промышленность России готова к большим и амбициозным проектам.

Примерно год назад в российских СМИ пронеслась очередная волна «блудословия» о том, что эсминец «Лидер» станет больше, увеличив свое водоизмещение до 19 тыс. тонн. Собственно, большой и грозный корабль, пожалуй, это именно то, что нужно среднестатистическому потребителю кремлевской пропаганды.

С другой стороны, эта «типа-патриотическая» новость сопровождалась и данными о приблизительной стоимости постройки такого корабля – 100 млрд рублей. Так же интересен был и другой момент, а именно — опытно-конструкторские работы по «Лидеру» запланированы на 2021 год, тогда же планируют, и заложить первый корабль, строительство которого займет, ориентировочно, 7 лет.

Что ж, информация крайне полезная, ведь она во многом подтверждает предположение, что нового эсминца ВМФ РФ не видать.

И вот почему.

Во-первых, в 2016 году сообщалось о начале строительства первого «Лидера»; в 2018 году о возможном контракте на 8-20 кораблей данного проекта. Затем начало строительства было перенесено на 2020-й, а теперь уже говорят о 2021-2022-м. Кто дает гарантию, что закладка эсминца снова не сдвинется на неопределённый срок?

Во-вторых, в течение последних нескольких лет размеры эсминца регулярно корректировались с 13 тыс тонн до, уже, 19 тыс тонн. То есть, у проектно-конструкторского бюро «Северное» до сих пор нет единой утвержденной концепции о том, что из себя должен представлять современный эсминец дальней морской зоны.

В-третьих, на сегодняшний день ни одна российская верфь не обладает возможностями строительства боевого корабля подобного класса и водоизмещения. Более всех остальных для подобного строительства подходит «Северная верфь» при проведении соответствующей модернизации, процесс которой и начат. Но, вот ведь дилемма, модернизация «Северной верфи», стоимость 30 млрд руб, завершится не ранее 2022 года. То есть, начало строительства «Лидера» вряд ли состоится в 2021-м году.

В-четвертых, стоимость эсминца в 100 млрд рублей оценивается по сегодняшнему курсу и по сегодняшним ценам, но в условиях экономической турбулентности, как изменится его оценка через год-два? Да и в принципе, насколько реально бюджету РФ развернуть строительство корабля, равноценного трехлетнему (а в перспективе и больше) бюджету Костромской области?

В-пятых, предварительные сроки строительства и то, что опытно-конструкторские работы начнутся одновременно со строительством, наталкивают на сомнения относительно соблюдения сроков и не только. Например, эсминцы УРО типа «Арли Бёрк» строятся в течение года-двух, «Лидер» же будет возводиться по срокам как полноценный авианосец. При этом, с учетом опыта предыдущих долгостроев для нужд ВМФ РФ, не исключено, что эти сроки возрастут в разы, равно как и стоимость его строительства, а риски конструкторских недочетов будут сведены к вероятности – 100%.

В итоге, мы получаем весьма сомнительный проект, который вряд ли Россия сможет финансово и технически осуществить. С другой стороны, 100 миллиардов рублей, которые в перспективе могут превратиться в 200 млрд и более, в условиях финансово дефицита, лишними в процессе глобального распила бюджета Министерством Обороны РФ не будут.

А потому, в добрый путь – в небытие.

И уж если «Лидер» совсем не лидер, а пасет задних, о каком наращивании боевого потенциала и о какой «морской сверхдержаве» кричат кремлевские гибридные пропагандисты?

На бумаге возможно есть Россия, возможно есть флот… в жизни небольшая московия и ржавые корыта!

А в то время когда российский флот ассоциируется с полувековым чадящим авианосцем «Кузнецов» и не существующим «Лидером» НАТО полным ходом осваивают новые технологии. Например, новейший «невидимый» эсминец «Замволт» USS Zumwalt (DDG-1000).

А тем временем в НАТО: РФ может эту реальность использовать для своих фантастических фильмов, настолько велико отставание технологий россиян от НАТО.

«Замволт» боевой корабль нового поколения, экипаж которого насчитывает 148 матросов и офицеров. Стоимость первого такого эсминца, принятого на вооружение в 2013 году, составила 4,4 миллиарда USD.

Основным оружием эсминцев данной серии являются 80 крылатых ракет «Томагавк» и артиллерийские системы, что предопределяет основную задачу эсминцев по поддержке сухопутных войск атаками береговых целей.

В корабле используется перспективная система управления всеми вооружениями через TSCE-I фирмы Raytheon с отказом от концепции локальных компьютерных систем. Эсминец имеет средства малозаметности, уменьшающие его ЭПР в 50 раз.

На сегодняшний день построено 3 в строю 2 эскадренных миноносцев типа «Замволт». Стоимость строительства всех трёх эсминцев оценивается в 12,73 миллиарда долларов. Полная стоимость программы, включающая в себя, помимо затрат на строительство кораблей, затраты на исследования и разработку, оценивается в примерно 22,5 миллиарда долларов.

По сравнению с мизерным финансированием российских проектов НАТО на развитие военно-морского флота денег не жалеет и свое реноме поддерживают на достойном уровне.

В сегодняшних реалиях лучше пример брать с успешных и развитых стран чем с России, что и делает Украина своим стремлением и желанием вступления в НАТО.

И совместные манёвры с ведущими странами НАТО только усилят профессионализм и боевой дух украинских военных под завистливые взгляды российских пропагандистов.