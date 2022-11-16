Российский "чемодан"

С каким же разочарованием, видимо, наблюдал «бункерный стратег» за встречей на Бали между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Как хотелось бы старенькому «Пине», чтобы два лидера поссорились, а еще лучше – подрались между собой перед камерами. Но не так случилось, как мечталось и думалось бункерному…

Как-то исторически складывается, что кроме путина других «глупых» в мире нет. По крайней мере, среди стран, реально влияющих на ход мировых событий. «Горячая» масштабная война не устраивает мир. Причины довольно разные, но результат один – россия в современном ее «путинском» виде не нужна «сильным мира сего». Как бы Китай ни стремился достичь мировой гегемонии (что есть, то есть), но только не путем полного объединения с российским диктатором, доведшим россию до состояния «задворков» цивилизованного мира.

Да, россия нужна Китаю. Нужны ее огромные ресурсы и неупорядоченные территории, на которых Китай охотно наведет свой порядок. Поднебесную не устраивает полная изоляция собственного экономического и дипломатического напарника в лице москвы. Поэтому Китай не поддерживает какие-либо исключения России из международных организаций и клубов типа G20. К тому же, в случае тотального осуждения России, Пекину придется столкнуться с более решительными действиями Запада по отношению к Тайваню, который Китай считал и будет всегда считать «своим». Умеренная позиция балансирования между заинтересованностью в России и недопущение избыточного обострения противостояния с Западным миром сейчас является основой международной политики Пекина.

Противостояние между США и Китаем никуда не делось. Но стилистику общения Джо Байден и Си Цзиньпин избрали совсем другую, и итоги переговоров также скорее антивоенные и очень даже миролюбивые. Экономическое и другое «невоенное» соперничество продолжится, но за "красные линии", реально присутствующие в отношениях между Америкой и Китаем, стороны заходить пока точно не собираются.

Россия стала более зависимой от Китая экономикой после КНДР. Доля Китая в российском товарном импорте с начала войны достигает 40% и будет расти дальше. Пекин взял москву на "короткий поводок". Постепенно, планомерно, как и все, что делает загадочный Китай. Возможность влияния китайских властей на кремль гарантированно существует. Именно поэтому лидеры стран Европы обращаются с просьбой к Си Цзиньпину призвать Путина остановить эскалацию в Украине и вернуться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины.

Си Цзиньпин со своей стороны снова обещает предупредить россию о категорической невозможности использования ядерного оружия и постоянно подтверждает свою приверженность уважению территориальной целостности Украины. Но на более решительные действия по прекращению войны Пекин пока не пойдет. Его полностью устраивает слабая от войны и санкций россия под руководством путинского кремля, уже давно распродающего Китаю за бесценок собственную страну.

Путин превратил россию из мощного международного игрока времен СССР на огромный «чемодан без ручки», который тому же Китаю и «нести тяжело и потерять жалко». Возможности «перевести» содержимое русского «чемодана» в другой, более удобный и компактный, в настоящее время Пекин не имеет. Поэтому продолжает его тащить (с выгодой для себя, безусловно). Но при любой реальной угрозе собственному существованию, в первую очередь – для властей Китая, выбросит на помойку без каких-либо колебаний.