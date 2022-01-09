Российская Федерация – совсем не федерация

Федерация – форма государственного устройства, при которой части государства являются государственными образованиями, имеющими юридически закрепленную определенную политическую самостоятельность в рамках федерации. Как утверждает ст. 1, часть 2 Конституции Российской Федерации, Наименования "Российская Федерация" и "Россия" равнозначны. По крайней мере, так думается.

Но, с приходом к власти в 2000 году Путина, права и свободы регионов – субъектов федерации начали планомерно ограничиваться. Началось все с введения не прописанных в Конституции «федеральных округов», поставив над губернаторами наместников-полпредов, затем упразднили прямые выборы губернаторов, затем их вернули — но с правом президента увольнять губернаторов за «потерю доверия» и с дискриминационным для оппозиции «муниципальным фильтром» , дали президенту право распускать региональные парламенты, а губернаторам право устранять мэров. На это приняли огромное количество законов якобы по «вопросам совместного ведения» федерального центра и регионов, которые почти лишили регионы свободы принятия большинства решений.

Недавно сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Вместе с принятым накануне законом об организации власти в регионах этот законопроект уничтожает даже остатки федеративного характера России и превращает власть в России в типичную совковую «вертикаль», где власть сверху донизу выстроена по принципу зависимости и подчинения «низших» звеньев «высшим». Несмотря на статью 3 Конституции русской Федерации при таком построении основным источником власти является совсем не люд, а президент.

Де юре федеративная страна преобразуется в унитарную. Закон Клишаса – Крашенинникова о власти в регионах подчинил не только губернаторов, но и региональные парламенты президенту. Закон тех же авторов о местном самоуправлении — подчиняет местное самоуправление президенту и региональным властям, одновременно резко сократив количество мест, где гражданам предоставляется право выбирать органы местного самоуправления.

Вот вам и пожалуйста, дорогие россияне. Сами же хотели вернуться назад, в СССР, с его «демократическим централизмом», когда сверху передавались не полномочия, а команды, с требованием отчитаться об исполнении, и когда никакой реальной самостоятельности у региональных властей (в республиках, областях, краях, городах и районах ) не было. Теперь – и не будет.

Не нужна Путину самостоятельность и право голоса субъектов в любом виде. Поэтому десятки «законотворцев», таких как Андрей Клишас, старательно убирают препятствия для полного «узаконения» диктаторского режима.

Кстати, сенатор РФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас, глава комитета Радфеда по конституционному законодательству, известен не только своими законопроектами. Он имеет вид на жительство Швейцарии, но активно отрицает наличие иностранного резидентства. Так же как и отрицает владение многочисленной люксовой недвижимостью:

Трехэтажный дворец на озере Лаго-Маджоре в Швейцарии.

Трехэтажный особняк рядом с президентской резиденцией в Ново-Огарево.

Квартира площадью 290 кв. м. в Кривоколенном переулке Москвы.

Вилла на Пестовском водохранилище площадью 2000 кв. м.

Вилла в Истре площадью 9000 кв. м.

Руководитель группы по разработке поправок к Конституции и автор скандальных законопроектов, в том числе "О суверенном Рунете", по властной традиции очень любит дорогие часы. Пара аксессуаров из его коллекции, таких как Harry Winston Opus Series из белого золота и лимитированной коллекции в 100 штук и Patek Philippe Minute Perpetual Calendar в общей сложности стоят почти 50 млн. руб. При средней заработной плате в регионах России (тех же «членах Федерации») в 25 тыс. руб. на такую пару часов нужно добросовестно работать на «благо федерации» более 166 лет.

Госдума РФ снова отложила срок обязательного отказа российских чиновников от зарубежного гражданства и вида на жительство за границей. Теперь госслужащие должны отказаться от иностранных паспортов до 1 января 2023 (а не до начала 2022, как предполагалось сначала). По истечении этого срока чиновники, не представившие документы, подтверждающие их отказ от заграничного гражданства или вида на жительство, должны быть уволены. То есть у Андрея Клишаса есть еще по крайней мере год на то, чтобы продолжить свою законотворческую (не путать с законотворческой) деятельность и полностью обезопасить царя от любых конституционных и законодательных угроз накануне возможного трансфера власти 2024 года.