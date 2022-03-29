Роковая ошибка

Ближайшей целью безумного диктатора в войне с Украиной является попытка принудить Украину к подписанию такого мирного договора, по которому она уступила бы «новую империю» значительную часть своего достояния – свое, полученное в борьбе, суверенитет и часть своих суверенных территорий, которые можно будет практически присоединить в Россию, создав там марионеточные полупровинции – полустраны.

По мнению Кремля, Украина должна навсегда потерять право выбирать себе друзей и союзников и жить исключительно по указаниям Москвы. Понятно, что при таком «крепостном» формате взаимоотношений между Россией и Украиной последний не разрешает иметь средства для собственной защиты. Зачем «большой брат» поможет и все решит, «защитит и обогреет»!

Путин считает, что право определять «что разрешено, а что нет» в Украине должно принадлежать исключительно Кремлю, то есть лично ему.

То есть, Путин пытается принудить к подписанию такого договора, который полностью исключал бы понятие украинского государственного суверенитета!

Понятно, что абсолютного тотального суверенитета нет. Его нет ни у одного человека в независимости от места жительства, силы или состояния. Суверенитет всегда чем или кем ограничен. И это касается не только человеческих отношений.

Суверенитет любой страны может быть ограничен коллективной волей международного сообщества. Национальный (государственный) суверенитет может ограничиваться межгосударственными двусторонними и многосторонними договорами, заключенными добровольно и без принуждения.

Но весь современный мировой порядок стоит на том, что ни одно государство не может в одностороннем порядке требовать уступки в пользу суверенитета другого государства. И принуждать другое государство к этому, применяя против него военную силу или угрожая его применению, совершенно недопустимо.

Это основа цивилизованных международных и межгосударственных отношений. И именно этот фундамент международных отношений и международной безопасности кремлевский диктатор сейчас крушит своими ракетами и бомбами в Украине!

У Путина полностью не хватит сил для оккупации всей территории Украины. Что уж можно говорить об удержании контроля за ней. Ресурса Кремля не хватает даже на поддержание эфемерного контроля над теми 12-15 процентами украинской территории, которые агрессору удалось временно захватить.

Но даже этих военных сил, практически наполовину уничтоженных мужественными защитниками Украины, Путину хватит для реализации собственных кровавых планов. На то, чтобы продолжать убивать тысячи украинских граждан и наносить нестерпимые страдания сотням тысяч других, ни в чем не повинных, мирных граждан.

Именно в этом состоит преступная стратегия взбалмошного. Путин пытается причинить украинскому обществу и руководству невыносимых страданий. Таких, каких они не выдержат. И в конце концов капитулируют. Чтобы прекратить это горе в любых условиях.

Это стратегия изверга, террориста. И она основывается на холодном расчете. Расчет на то, что каждый человек, тем более человек постиндустриального постмодерна, имеет свой, довольно низкий, болевой порог. Что современные люди разучились терпеть боль и страдание. Путин рассчитывает, что именно слабость современного человека позволит компенсировать ресурсную слабость страны-агрессора.

Возможно, в какой-то другой стране это бы сработало. Возможно, кто-то уже и стоял бы с поднятыми руками на коленях перед захватчиком, вымаливая у того пощады.

Но – это не об Украине! Не об украинцах, которые именно в борьбе завоевали свой суверенитет и свое будущее. И сегодня люди остаются непокорными, несмотря на все страдания. Ибо, оказывается, можно быть голодным, без крыши, в потрепанной одежде, но бок о бок со своими близкими по духу людьми быть свободным и без оружия идти прямо на вражеские танки, выкрикивая призывы к захватчикам «Идите домой!», «Украина – не Россия»!

Путин снова ошибся. И на этот раз эта ошибка для него станет последней. Смертельно!