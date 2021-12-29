Результаты встречи глав МИД стран G7

11 и 12 декабря в Ливерпуле прошли встречи глав МИД стран G7. Главы МИД стран "Большой семерки" обсудили вопросы поддержки Украины против агрессии России, отношения с Китаем, иранскую ядерную программу и вопросы глобального распространения вакцин против коронавируса.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед встречей министров МИД стран G7 призвала государства-члены «семерки» выступить против «агрессоров», пытающихся «взорвать свободу». «В эти выходные самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, пытающихся подорвать свободу, и направят четкий сигнал, что мы выступаем единым фронтом», - заявила Трасс. «Этот призыв следует за обещаниями союзников по НАТО противостоять российской агрессии на украинской границе, предупреждая, что любое вторжение России будет серьезной стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям», - отмечается в пресс-релизе британского правительства, опубликованном в субботу, 11 декабря.

Государства-члены "Большой семерки" (G7) призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта между двумя странами. Несмотря на напряженную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы возобновить диалог, сообщила журналистам новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В частности, она указала на возможность встречи в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии. По мнению главы МИД Германии, переговоры должны привести к понижению напряженности на российско-украинской границе. При этом страны Большой семерки сходятся во мнении, что «в Европе не может быть никаких изменений границ», добавила Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что G7 является группой "сильнейших с экономической точки зрения демократических государств", которые "не против кого-то работают, но выступают за что-то". В основе этого сотрудничества, по его словам, «общее понимание глобальной экономики, основанное на таких ценностях, как демократия, верховенство закона и права человека».

В конце года Германия сменит Великобританию в должности главы «Большой семерки», в которую также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

По результатам двухдневных обсуждений Министры иностранных дел стран G7 и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности сделали совместное заявление по России и Украине. В ней говорится следующее:

Мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и выполнению своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности. Мы снова подтверждаем, что поддерживаем усилия Франции и Германии в рамках «нормандского формата» по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. В России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к масштабным негативным последствиям и приведет к серьезным ответным мерам.

Мы снова заявляем, что поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее. Мы высоко оцениваем сдержанную позицию Украины по этому вопросу.

Мы намерены активизировать наше сотрудничество в рамках всеобщего и всеобъемлющего реагирования.

Россия, как всегда, пытается опровергнуть свою причастность к войне на Донбассе. «Заявления стран «Большой семерки» (G7) по поводу возможных санкций против России являются очередными угрозами. Эта позиция ясна и не нужно ее повторять», - об этом 13 декабря заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. «РФ приветствовала бы призыв G7 к Киеву разрешить конфликт в стране путем переговоров. Россия не является участником конфликта в Донбассе – это внутриукраинский конфликт.

Состоявшаяся в Ливерпуле встреча глав МИД G7 стала одной из главных тем мировой прессы.

Wall Street Journal

«Страны «семерки» не стали сообщать, какие именно меры могут быть предприняты в отношении России, это предстоит решить «на национальном уровне». По словам представителя госдепа, в случае необходимости «штрафные меры» могут быть введены «очень быстро». Участники в целом заявили о необходимости найти дипломатическое решение.

New York Times

«G7 и Евросоюз «совершенно едины» в том, чтобы применить санкции в случае необходимости. При этом ряд европейских представителей опасается, что отключение России от SWIFT может спровоцировать слишком резкую реакцию.

Washington Post

«Создание единого фронта против России» оказалось проблемой для администрации Байдена, поскольку Европа «интерпретирует угрозу со стороны России по-разному, а иногда противоречиво». Никаких решений не будут принимать, пока помощник госсекретаря Донфрид не проконсультируется с украинскими властями в Киеве».

Несмотря на возможную несколько расплывчатость формулировок, совместное заявление в отношении России и Украины Министров иностранных дел стран G7 и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности четко указывает на единство в осуждении «агрессивной риторики» России в отношении Украины и непреклонной преданности суверенитету и территориальной цели.