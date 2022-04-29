Рэмбо из Корнилово

Милитаризация России и военно-патриотическое воспитание, за которое так ратует власть Кремля, дает свои результаты. Правда, последствия очень далеки от желаемого. Вместо любви к родине, подросткам прививаются только агрессивные настроения и иллюзии вседозволенности, особенно, когда в руках - оружие.

Прошло всего около двух месяцев с момента трагедии, когда 11 мая в Казани произошел тяжелый по своим последствиям массовый расстрел школьников, с момента нападения в 2018 г. на колледж в Керчи (тогда погиб 21 человек). Тогда 19-летний Ильназ Галявиев, решив, что «он Бог», расстрелял семерых детей и двух взрослых. Получили ранения еще двадцать три ребенка. Но похоже на то, что российские власти не делают никаких выводов. А если и делают, то какие-то не такие, далекие от здравого смысла. После трагедии одни спикеры от власти начали срочно пересматривать законы о владении оружием, а другие напоминали об опасности массовых военно-патриотических игрищ, которые прививают молодежи интерес и даже любовь к оружию. И ситуация от этих разговоров не улучшилась.

Трагедией могли закончиться так называемые «учения» юнармейцев Новосибирской области. 5 июля в Болотнинского районе, в палаточном лагере в селе Корнилово, куда на двое суток приехали на отдых около 50 детей со всего района в сопровождении специалистов Болотнинского молодежного центра, произошла стрельба. В лагерь ворвались несколько подростков и начали стрелять из автоматов и пулемета.

«Налетчики» оказались представителями местного военно-патриотического клуба во главе со своим наставником, Сергеем Космовский. Таким образом они проводили тренировки обращения в экстремальных условиях. Без всяких договоренностей и предупреждений, они открыли огонь из оружия, хотя и охолощенной, но которое имеет вид настоящего, боевого. Вот такие «невинные» развлечения ...

Большинство детей в момент стрельбы находились у реки и занимались очисткой береговой линии, однако в лагере оставались как минимум шесть человек, в том числе сотрудники центра и дети. Трудно представить себе состояние взрослых и детей, оказавшихся в центре этого «развлечения» и по которым вели огонь из автоматов и пулемета. Взрослые - напуганы, у детей началась истерика. Как такая ситуация, «невинная» по мнению руководства Болотнинского молодежного центра, скажется на дальнейшем развитии и жизни взрослых и детей - трудно сказать.

Как пояснил Космовский, таким «эффектным» появлением они хотели начать занятия для детей, на котором рассказали бы как разобрать-собрать автомат и о службе в армии.

«Он не ожидал, что такое появление произведет на людей впечатление. Как он рассказал, что находятся в лагере взрослые на него набросились и чуть не совершили самосуд », - говорится в сюжете« Вестей ».

Интересно, а какой реакции ожидал доморощенный «Рэмбо»? На цветы и аплодисменты в ответ на выстрелы и дымовые шашки? На этот раз откровенно пронесло. Обошлось без жертв, поэтому власти района и области пытается спустить эту историю «на тормозах». Безусловно, будут проверки профессиональной пригодности «горе-руководителя» и тех, кто дал разрешение на оружие, хотя и охолощенное. Но это ни к чему не приведет и не даст результата. Вся система военно-патриотического учения России построена на агрессии и неоимперских настроениях власти Кремля.

Разве этому надо учить детей? Манипулируя «скрепами» и мнимыми «внешними угрозами» детей учат быть бездумными солдатами путинской власти. Но власть России похоже не понимает, что от подрастающего поколения зависит, какой будет Россия будущего. Хотя, нет. Путин все понимает! Кремль целенаправленно направляет Россию на путь агрессии и милитаризма, практически обрекая страну на отчуждение от всех традиционных мировых ценностей. На путь оружия, крови и смерти ...

И начинается этот путь - с такого «воспитания» молодежи.