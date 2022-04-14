Реальный геноцид

11:44 14 апреля Киев, Украина





С чисто географической точки зрения ни Киевская, ни Сумская, Черниговская, Харьковская, Николаевская, Одесская, Херсонская области не имеют никакого географического отношения к Донбассу. Поэтому прикрывать безумную агрессию против Украины «освобождением Донбасса» было бы просто смешно, если бы не было так горько от осознания зверств оккупанта на временно оккупированных территориях этих областей.



Десятки тысяч смертей мирных гражданских украинцев, молодых, стариков, детей, погибших от рук или пуль и снарядов оккупанта, четко указывают на то, действия армии какой страны действительно должны определяться страшным словом «геноцид».



/>Кремль предъявляет власти Украины обвинение «Где вы были восемь лет, когда погибали мирные жители Донбасса?». Но избегает ответа на вопрос «Почему погибали?», пытаясь представить аудитории войну на Донбассе, которая началась в 2014 году, как внутренний конфликт Украины. Между тем Международный уголовный суд (МУС) в ноябре 2016 года четко постановил, что война на востоке Украины – это «международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией». Война…



К сожалению, на войне практически невозможно обойтись без жертв среди мирного населения. По оценке ООН, число жертв насчитывает около 3300 гражданских лиц, убитых со времени российской агрессии на востоке Украины, которая началась в апреле 2014 года. Чья в этом вина? России, которая начала войну управляемыми сепаратистами Гиркина-Стрелкова, или Украины, которая защищала свою территорию от оккупации обнаглевшим врагом?



С 2014 года война проходила в густонаселенной местности с очень плотной застройкой. Гибель гражданских лиц — это неизбежное следствие того, что сепаратисты заняли позиции в Донецке, Луганске, Горловке, а на первом этапе в Краматорске и Славянске, то есть в наиболее густонаселенных районах.



Самый яркий пример – донецкие полевые командиры Гиви и Моторола, которые сделали своим штабом одну из девятиэтажек в Киевском районе Донецка. Поэтому когда начиналась артиллерийская дуэль, на подконтрольных сепаратистам территориях погибало гораздо больше людей.



Ненамеренные жертвы среди мирного населения – это страшно. Но это не геноцид. Настоящий геноцид украинского народа начался впоследствии, на временно оккупированных территориях Донбасса, когда в том же Донецке была построена официальная система «подвалов» и концлагерей. Наиболее известен концлагерь «Изоляция», куда отправляли жителей Донецка, Макеевки и близлежащих городов, которые проходили по статьям «госмизмена», «шпионаж в пользу Украины».



Те же Моторола и Гиви сами признавались, что пытали и убивали украинских солдат. Игорь Безлер в первые месяцы войны в 2014 году расстреливал украинских военнопленных просто потому, что ему не нравилось, как они смотрят. Были приказы Игоря Стрелкова, требовавшие расстрела граждан оккупированных территорий за разные нарушения.



Число жертв оккупационного режима значительно превышает число погибших в ходе военных действий граждан. Так это не настоящий ли «геноцид»?!



Или может «геноцид» украинцев Донбасса проявился в том, что власти Украины продолжили выплату пенсий жителям оккупированных территорий?



А принудительная депортация оккупационных властей сотен тысяч жителей оккупированного Донбасса в Россию, в Сибирь и на Дальний Восток это «геноцид» или нет?



Ничтожными выглядят попытки Кремля оправдать новую агрессию против Украины защитой мирных граждан Донбасса от киевского «геноцида»…



Новая агрессия россии против Украины, которую кремль начал 24 февраля 2022 с ракетных ударов по мирным украинским городам, расставил в вопросе о «геноциде» все точки над «і».



Десятки тысяч убитых мирных граждан Мариуполя, тысячи замученных и убитых на Киевщине, в Николаеве, Чернигове, Херсоне… Трудно перечислить все те преступления против мирного населения Украины, которые совершил российский оккупант в течение только первого месяца новой войны.



Хотя почему «новой». Нападение на Украину 22 февраля – это только продолжение войны, которую кремль начал против Украины в 2014 году. Преступные действия оккупантов сорвали все маски со зверского лица современной путинской власти. Прокремлевская пропаганда отчаянно пытается найти оправдание для российской агрессии. Один из главных аргументов пропаганды – «на Донбассе восемь лет убивали людей и никто этого не замечал». Используется даже слово «геноцид» . "Россия обязана прекратить зверства Киевского режима на Донбассе". «Спецоперация по освобождению Донбасса несет мир и покой территориям, страдающим националистами и бандеровцами на протяжении долгих лет».С чисто географической точки зрения ни Киевская, ни Сумская, Черниговская, Харьковская, Николаевская, Одесская, Херсонская области не имеют никакого географического отношения к Донбассу. Поэтому прикрывать безумную агрессию против Украины «освобождением Донбасса» было бы просто смешно, если бы не было так горько от осознания зверств оккупанта на временно оккупированных территориях этих областей.Десятки тысяч смертей мирных гражданских украинцев, молодых, стариков, детей, погибших от рук или пуль и снарядов оккупанта, четко указывают на то, действия армии какой страны действительно должны определяться страшным словом «геноцид».предъявляет власти Украины обвинение «Где вы были восемь лет, когда погибали мирные жители Донбасса?». Но избегает ответа на вопрос «Почему погибали?», пытаясь представить аудитории войну на Донбассе, которая началась в 2014 году, как внутренний конфликт Украины. Между тем Международный уголовный суд (МУС) в ноябре 2016 года четко постановил, что война на востоке Украины – это «международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией». Война…К сожалению, на войне практически невозможно обойтись без жертв среди мирного населения. По оценке ООН, число жертв насчитывает около 3300 гражданских лиц, убитых со времени российской агрессии на востоке Украины, которая началась в апреле 2014 года. Чья в этом вина? России, которая начала войну управляемыми сепаратистами Гиркина-Стрелкова, или Украины, которая защищала свою территорию от оккупации обнаглевшим врагом?С 2014 года война проходила в густонаселенной местности с очень плотной застройкой. Гибель гражданских лиц — это неизбежное следствие того, что сепаратисты заняли позиции в Донецке, Луганске, Горловке, а на первом этапе в Краматорске и Славянске, то есть в наиболее густонаселенных районах.Самый яркий пример – донецкие полевые командиры Гиви и Моторола, которые сделали своим штабом одну из девятиэтажек в Киевском районе Донецка. Поэтому когда начиналась артиллерийская дуэль, на подконтрольных сепаратистам территориях погибало гораздо больше людей.Ненамеренные жертвы среди мирного населения – это страшно. Но это не геноцид. Настоящий геноцид украинского народа начался впоследствии, на временно оккупированных территориях Донбасса, когда в том же Донецке была построена официальная система «подвалов» и концлагерей. Наиболее известен концлагерь «Изоляция», куда отправляли жителей Донецка, Макеевки и близлежащих городов, которые проходили по статьям «госмизмена», «шпионаж в пользу Украины».Те же Моторола и Гиви сами признавались, что пытали и убивали украинских солдат. Игорь Безлер в первые месяцы войны в 2014 году расстреливал украинских военнопленных просто потому, что ему не нравилось, как они смотрят. Были приказы Игоря Стрелкова, требовавшие расстрела граждан оккупированных территорий за разные нарушения.Число жертв оккупационного режима значительно превышает число погибших в ходе военных действий граждан. Так это не настоящий ли «геноцид»?!Или может «геноцид» украинцев Донбасса проявился в том, что власти Украины продолжили выплату пенсий жителям оккупированных территорий?А принудительная депортация оккупационных властей сотен тысяч жителей оккупированного Донбасса в Россию, в Сибирь и на Дальний Восток это «геноцид» или нет?Ничтожными выглядят попытки Кремля оправдать новую агрессию против Украины защитой мирных граждан Донбасса от киевского «геноцида»…Новая агрессия россии против Украины, которую кремль начал 24 февраля 2022 с ракетных ударов по мирным украинским городам, расставил в вопросе о «геноциде» все точки над «і».Десятки тысяч убитых мирных граждан Мариуполя, тысячи замученных и убитых на Киевщине, в Николаеве, Чернигове, Херсоне… Трудно перечислить все те преступления против мирного населения Украины, которые совершил российский оккупант в течение только первого месяца новой войны.Хотя почему «новой». Нападение на Украину 22 февраля – это только продолжение войны, которую кремль начал против Украины в 2014 году. Преступные действия оккупантов сорвали все маски со зверского лица современной путинской власти.

«Русский мир», насильственно насаждавшийся на первых оккупированных территориях Донбасса, превратился в захватническую войну, в которой российские мерзавцы не стыдятся зверских массовых убийств мирного населения, пыток, изнасилований, мародерства. Хочет ли сейчас хоть кто-то на временно оккупированных территориях так называемых ЛНР и ДНР «присоединение к великой России»? Не поотсыхали ли языки у тех помешанных на «великой идее русского мира», кто сам верил и уверял других в преступлениях украинской власти против мирного населения Донбасса?



История все расставила по своим местам, кровью, болью, страданиями и смертью ни в чем не повинных людей. Страшно… Горько… Но, похоже, эти страдания и смерти необходимы для того, чтобы объединить Украинскую Нацию. Нет теперь Востока, Запада, Юга, Севера.



Есть – Украина! Как никогда – Единственная в своем стремлении победы над врагом!



И она, НАША ПОБЕДА, обязательно наступит!



Все будет Украина!