Реальные угрозы

Было бы огромной ошибкой недооценивать руководство кремля, воспринимая его действия как «предсмертную судорогу» прогнившего путинского режима. Российские власти полностью понимают, что «победа на поле боя» стала предметом для обсуждения лишь в качестве фантастического произведения, не имеющего под собой никакой реальной почвы.

Целый ряд факторов сделал невозможным «огневую» победу россии над Украиной. Мужество и сноровка украинских Защитников, несгибаемая воля всего народа Украины, помощь коллективного Запада, собственное разгильдяйство и недостоверная базовая информация о реальном положении дел на Украине. Все это привело к тому, что россия «увязла» в «невойне», как муха в меда. Ни вырваться, ни взлететь, ни наесться.

Но путин ни в коем случае не откажется от своих мечтаний о покорении Украины и превращении ее в ресурсно-логистический придаток «империи». Он уверен в том, что рано или поздно Украина «сломается». У него есть огромный экономический, финансовый и военный ресурсы, практически бесконечные запасы «пушечного мяса». Единственное, чего ему не хватает – это время.

Во-первых – больной старый человек понимает, что ему осталось не так уж много. Никакой фотошоп и визуальные эффекты «мастеров кино» уже не могут скрыть одутловатое лицо и посиневшие руки. Болезни и время берут свое и психические расстройства лишь усиливают скорость приближающегося конца.

Во-вторых – даже если действительно «реальный путин» уже давно гниет на два метра под землей, а россией руководят какие-то «кукловоды» с помощью «двойников» умершего деда, тем, кому сейчас принадлежит кремль, очень не выгодно затягивание войны в том виде , какая она сейчас на сейчас.

Как бы ни была мощна россия, объединенная экономика и военная мощь стран Запада гораздо сильнее. А Украина уже практически интегрирована в Западную орбиту. По последним данным Кильского института мировой экономики, обязательства западных стран перед Украиной – уже оказана и обещана финансовая, военная и гуманитарная помощь – на начало октября составили $126 млрд.

На фоне собственных экономических потерь от санкций кремлю очень не выгодно такое отношение к Украине со стороны Запада. Ресурсный шантаж со стороны россии не смог существенно запугать власти европейских стран, которые быстро смогли найти пути восстановления собственных энергоресурсов. Прямо влиять на европейское общество кремль не имеет достаточной возможности. Либеральные европейцы настолько были поражены преступлениями россии в Украине, что готовы помогать украинцам даже за счет собственного комфорта, лишь бы те преступления не перешли с украинской на их земли. Поэтому сейчас россия пытается максимально снизить возможность появления новых информационных поводов вроде зверств в Бучи или Мариупольского театра.

Ядерные угрозы со стороны кремля не имеют никакого отношения к реальным намерениям. Еще раз – в кремле не дураки! Поэтому нажимать на «красную кнопку» понимая, что за этим последует неизбежное возмездие, которое сделает невозможным существование самого кремля, никто не собирается. Кремль не делает то, что ему не выгодно. Все эти новости о «генералы россии обсудили применение ядерного оружия против Украины», это только «страшилки» для запугивания населения. Как Украины, так и Европы.

А выгодно кремлю сейчас максимально снизить внимание международного общества к войне в Украине за счет сосредоточивания внимания европейцев на собственных проблемах. Это первое. Россия должна стать для Европы менее «страшной», чем внутренние проблемы. Именно это и пытается воспроизвести кремлевская пропаганда.

А второе – максимально подавлять украинцев, разрушая энергетическую инфраструктуру страны и провоцируя критические «зимние сложности» в дополнение к постоянному стрессу, провоцирующим регулярные, дневные и ночные тревоги. Какой бы ни была стойкая психика, она не может постоянно находиться «под стрессом».

В настоящее время очень растет необходимость противостояния информационным угрозам. Тем более что в последнее время к информационным угрозам можно отнести откровенный популизм отдельных собственных украинских публичных персон.

Враг еще не сломлен, а стоимость «потребительской корзины» для украинцев выросла далеко не на 20 процентов, как уверяют некоторые «шапкозабросатели»! Ложь не способствует повышению патриотизма, а вызывает лишь раздражение и непонимание у украинского общества.

Как бы то ни было все плохо во времена СССР, но от того режима нужно было бы брать какие-то элементы, которые сейчас пригодились бы. Например, единственный информационный ресурс, который воспроизводил официальную информацию и официальную позицию власти по тем или иным вопросам. Свобода слова не может представлять собой абсолютно неуправляемый поток разной, часто противоположной, даже враждебной информации в сотнях малых и крупных информагентствах, которыми загрязнено интернет-пространство. Во времена СССР был ТАСС. И он выполнял свою функцию на 100%! Да, времена изменились, но иметь ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС, который бы отражал ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ УКРАИНЫ – это необходимость. Ни Сайт Президента Украины, ни сайты Министерств и ведомств с этой задачей не справляются. Читать можно все, что угодно. Хочешь – телеграмм-канал, хочешь – новости УНИАН, но каждый имеет право на получение достоверной информации из первоисточника, который охватывал бы все стороны жизни нашей страны. Все остальное – это пустые мысли, слухи и «экспертные оценки».

В условиях «затяжной войны» на первый план выходит покой и уравновешенность «тыла». Именно от психоэмоционального состояния населения зависит настроение бойцов на фронте. «Прочный тыл – залог Победы!» Абсолютно недопустимы паника и отчаяние, которые так «щедро» подогреваются агрессором. Будет очень тяжело, но «плох тот врач, который откровенно лжет своему пациенту». Возможно говорить не «голую» правду, но врать – это только ухудшить состояние. Человек всегда имеет право понимать, почему он принимает то или иное лекарство. От этого зависит, прежде всего, доверие к врачу. Которая является залогом победы над болезнью.

А путинская власть – это настоящая болезнь, угрожающая всему цивилизованному обществу.