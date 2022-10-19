Реалии могилизации

Несмотря на массовые побеги из страны и "групповые уединения" в окрестных лесах военнообязанных мужчин, могилизация на россии все же смогла пополнить запасы пушечного мяса второй в мире. Простая россия проглотила и эту горькую пилюлю от кремля. Даже без особого сопротивления. Что поделаешь… Стадо – оно стадо и есть.

Пытаться определить процентное соотношение между категориями и смыслами, по которым россияне так или иначе подчинились могилизации, очень сложно. То, что какая-то часть «новобранцев» была насильственно запихнута в «теплушки» и отправлена в так называемые «центры подготовки», красноречиво доказал случай на полигоне Солоты вблизи Белгорода. Один из таджиков, устроивших стрельбу по «своим», работал в московии и внезапно исчез из виду знакомых и близких. Пять дней от него не было ни слуху, ни духу, а потом выяснилось, что он был насильственно мобилизован.

По прихоти судьбы, таджик-террорист расстрелял на полигоне «воинов» из другой категории – контрактников. Тех, кто согласился пойти на войну ради денег. Таких в армии оккупантов подавляющее большинство. Абсолютно логическая готовность обреченных на смерть голоданцев за счет армии хоть как-то улучшить свою жизнь. Ведь «генералы с экранов» обещали «золотые горы»! Даже не десятки – сотни тысяч рублей кровавого заработка за месяц!

Но не так случилось, как мечталось и думалось… О том, во что одетые и обутые «новые пленники кремля» написано уже очень много. О вооружении ржавыми автоматами уже ходят легенды. Даже не удивительно, что 70 кремлевских «новичков» «потеряли» в лесу на Харьковском направлении без еды и воды и окопы они себе роют руками из-за отсутствия лопат. Многие готовы были терпеть такой позор в надежде на «бешеные выплаты», которые уже вот…

И это вот вот наконец наступило.

Мобилизированные из Тюменской области начали получать первые выплаты. Денежные перечисления начали приходить на карты ВТБ, которые «новобранцы» получили на полигоне. Об этом говорят родные солдат и публикуют в социальных сетях скриншоты перечислений.

Как пишет информационный портал «Тюмень онлайн», денежные перечисления стали приходить мужчинам, которые уже прошли военную подготовку на полигоне и отправились в южные регионы страны. В среднем солдаты провели в местном сборном пункте около двух недель. Но выплата, по словам их жен, пришла всего через 7 дней.

Муж Любови Звягиной получил 759 рублей 13 октября. По званию он рядовой, специальность водитель. Женщина сейчас одна справляется с двумя детьми: дочери 4 года, а сыну год. Любовь пытается выяснить, как получилась такая маленькая сумма. «13 октября пришла выплата. Зарплатную карту им выдали на полигоне. Деньги пришли за 7 дней сентября. Обратилась в военкомат Тюменского района — приезжала туда лично. Хочу получить расчетный лист, чтобы узнать, откуда эта сумма. Я считаю, что это ненормальная выплата. Это даже не из расчета минимального прожиточного минимума. Планирую разбираться с этим и узнать, за что это начислили. Муж сказал, что сначала им должны были перечислить подъемные выплаты. Потом про это говорить перестали, сославшись на решение руководства, — рассказывает Любовь Звягина, супруга мобилизованного».

Сладкая сказочка о подъемных и регулярных выплатах огромных по российским меркам денег завершилась так и не начавшись. 759 рублей за 7 дней, то есть чуть больше 3000 рублей в месяц. Для той же Тюмени это в 20 раз меньше, чем средняя официальная заработная плата по региону в этом году.

Такие случаи не единичны. Официальный кремль пытается скрыть реальное положение дел с мобилизованными денежными выплатами. В первую очередь – от них самих. Но непонятно, как он сможет это сделать. Шила в мешке не утаишь. Неужели обреченная кремлем "свежина", жизнь которой и так уже "высоко оценили" в целых 5 кг минтаю, согласится расстаться с жизнью за 3000 рублей в месяц? Хотя, возможно, для россиян это не так уж мало…

Ведь это ЦЕЛЫХ 10 кг того же минтая…