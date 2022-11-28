Размышления...

Чем провинились перед Богом украинцы, что Он наслал такие страшные и кровавые испытания на нашу родную землю? Где и когда мы ошиблись, что прогневили Его? Наверное, такие вопросы ставит перед собой большинство из нас. И часто не находят ответа… Особенно те, кто потерял в этой кровавой войне, которую устроила безумная путинская орда, своих родных и близких, детишек…

В чем наша вина и есть ли она вообще? Это ведь не наказание, это – испытание! Бог, как говорится, всегда отмеряет своим детям только такие беды и несчастья, которые они могут преодолеть. Выстоять, победить и снова жить счастливой полноценной жизнью! Вот и мы, украинцы, выстоим и победим. Иначе и быть не может!

А чем провинились русские, что Всевышний лишил их разума? Сотню миллионов, целую нацию! Ведь поведение обитателей псевдоимперии не поддается никакой логике! Я могу быть таким глупым и доверчивым? Я уж не говорю об отсутствии совести, человечности, морали, воли, здравого смысла и других, присущих настоящим людям, качествам!

Пытаюсь их понять и не могу. Именно их доверчивость и глупость. Предположим, что на украинских телеканалах и других отечественных СМИ появляется информация, что на московии жгут украинские флаги, бьют по морде за украинский язык и едят украинских детей. А у меня, например, тетя в Краснодаре, брат в Мурманске и товарищ в Питере. Я звоню им и задаю вопрос ребром: вы там что, курва, с ума сошли? Что вы делаете? Они в шоке! Уверяют меня, что это все не правда и приглашают к себе в гости, чтобы я собственными глазами убедился, что мои обвинения – это сплошная глупость.

И проживаю я в многоэтажке, где практически у каждого соседа есть родственники и близкие, живущие на россии. Мы с соседями начинаем обсуждать эту информационную чепуху, которую упорно повторяют на всех ресурсах, тем более что Петр со 2 подъезда накануне вернулся из самой москвы, где праздновал с родными, там проживающими, рождение четвертого ребенка, своего очередного уже племянника. Он тоже ничего такого не увидел и не почувствовал. Ну, разве что поспорил с продавщицей местной «Пятерочки» из-за отсутствия в продаже настоящего сала с прорезью. И все! Причем, женщина даже отвечала ему на извиняющемся украинском и завтра уже «стопроцентно будет и сало и паляница с луком»!

У каждого из нас есть в родном городе множество родных и знакомых. И в других украинских городах и селах. Мы общаемся, сначала – смеемся над этой чепухой, считая ее неудачной подготовкой к празднованию «Дня дурака», потом начинаем писать и звонить на телевидение. Потому что мы не понимаем ситуации и нас оскорбляет, что кто-то пытается оставить нас в дураках. А потом, через некоторое время, наш Президент объявляет о начале какой-то «спецоперации», потому что оказывается, что, по словам Президента и Гаранта, моя тетя из Краснодара вместе с родным братом из Мурманска уже смазали пулеметы и готовы к вторжению на мою родную землю, потому что уже давно яростно ненавидят Украину. А я с тетей вчера вечером общался по поводу совместного отдыха летом…

Неужели я поверю в этот бред? Неужели я, умный человек, надену сапоги и возьму ружье, чтобы пойти убивать своего питерского товарища, которому крестил его дочь?! Как? Более 50% россиян имеют либо украинские корни, либо генеалогически связаны с украинцами! Зачем Господь лишил русских разума?!!

Вот на этот вопрос ответа, по-видимому, не существует. Ибо то, во что превратилась современная путинская россия, не имеет никакого логического понимания…