19:50 28 апреля Киев, Украина

Цивилизованный демократический мир наконец-то понял, что кровавая война, которую вероломно начала россия против Украины – это, во-первых, война не локальная, потому что Украина защищает не только собственную территорию, а стоит на страже территории всей Европы.



Во-вторых, Украина и украинцы сейчас борются не только с россией, это общецивилизационная война Добра против Зла. А воевать и преодолеть настоящее Зло возможно только совместными усилиями.



Именно это доказала встреча на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран. Участники собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.



Открывший встречу министр обороны США Ллойд Остин назвал ее «исторической». И это не просто красивые слова. Дата 26 апреля 2022 года, вероятно, начала новую историческую эпоху, практически создав международную коалицию в поддержку Украины.



По важности мирового общества эту встречу уже сравнивают с Тегеранской конференцией, на которой были определены ключевые действия по координации усилий в победе над фашистами. Конкретно Тегеранская конференция очертила контуры послевоенного мирового устройства.



Масштабное собрание представителей оборонных ведомств более 40 ведущих стран мира (в том числе не из НАТО) на американской авиабазе Рамштайн – это, безусловно, свидетельство того факта, что международное общество убедилось в возможности Украины победить россию.



Мир перестает бояться. «Вторая по мощи армия» оказалась мифом, который полностью разрушили мужественные защитники Украины. Россия уже потерпела стартегическое поражение от Украины. Единственное, чего добился путин, начав кровавую агрессию – это объединение мирового сообщества в поддержку Украины.



Украина выстояла в первом отчаянном враждебном нашествии. Сейчас Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы от обороны переходить к наступлению. Украинские защитники уже готовы гнать оккупанта к черту. И не только к границам матери-Украины.



Осознав свою мощь и боеспособность, украинские воины, сердца которых разрывает ярость к захватчику за все беды, слезы и смерти мирных украинцев, готовы дойти до кремля. У них хватит на это и силы и несгибаемого духа.



Наша война стала войной всего цивилизованного мира. Рамштайн собрал представителей более 40 стран мира, на долю которых приходится 60 процентов мирового ВВП. С вооружением и помощью от ТАКИХ союзников Украина не оставит северной недоимперии Зла никаких шансов.



«Время не на стороне Украины, — заявил собравшимся Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, — Исход этого сражения зависит от людей в этом зале — прямо здесь и сейчас». Специалисты военного дела хорошо понимают, как важно не дать врагу оправиться после многочисленных поражений за первые два месяца войны.



Именно сейчас, пока путин не «переставил» всю россию на «военные рельсы», союзники должны предоставить Украине все необходимое для быстрого победоносного завершения войны. Тяжелое наступательное вооружение, самолеты, ракеты, дальнобойную артиллерию – все то, без чего невозможно современное наступление.



Главным достижением встречи на авиабазе Рамштайн стал существенно растущий поток западного оружия в Украине. Теперь снабжение включает тяжелое наступательное вооружение: гаубицы, боевые беспилотники, танки и боеприпасы. Это несомненный признак того, что война, которая в ожиданиях путина должна была разделить его «западных врагов», только больше сблизит их.



Путин никогда, даже в болезненных кошмарах, не мог предположить, что мир сплотится вокруг Украины так быстро и уверенно!