Рабов в Рай НЕ ПУСКАЮТ!

Геноцид на украинской земле, который творят российские мерзавцы, вполне закономерен. Это конечный результат возрастного исторического развития россии и «политики» кремля за последние 25-30 лет. Он показывает всю глубину разложения власти, армии и общества в изуродованной путиным и другими «царями» россии.
Моральный распад и профессиональная деградация, коррупция и кражи, культ силы и мизерная ценность жизни, конформизм и безразличие в российском обществе – все это проявилось не только в самом факте преступной войны, но и в тех варварских методах, которыми она ведется.
С 24 февраля 2022 года по сей день зарегистрировано 5730 преступлений по ст. 438 УК «Нарушения законов и обычаев войны», практически подчеркивающие, что действия агрессора подпадают под определение «геноцид украинского народа».
Но россияне упрямо «не замечают» антицивилизационных действий собственных властей и падения российской нации в бездну вывернутой массовой бездуховности, полностью поглотившей россию.
Какая бы ни была мощная кремлевская пропаганда, десятилетиями «промывавшая» мозги россиянам, если бы общество было не готово к такой «промывке», оно иначе бы реагировало на преступные действия власти и абсолютно безосновательную агрессию против Украины.
Век рабства, когда не только крепостной не распоряжался своей жизнью, а даже помещики целиком и полностью зависели от воли «государя», практически уничтожили в русских стремление к свободе и критическое отношение к своей рабской судьбе.
Насилие в россии практически не имеет никаких правовых и культурных ограничений. Оно стало окончательным конечным аргументом в стране, стремительно скатывающейся к пропасти средневековья. Рабская покорность и физическое или символическое насилие нормализованное властью путина повсюду: в семье и в школе, в армии и в тюрьме, в отношениях родителей и детей, мужчин и женщин, начальников и подчиненных, полиции и граждан.
Российское общество только привычно морщится и опускает глаза вниз, узнав о новых случаях массовых пыток и насилия в исправительных колониях россии, СИЗО, и даже на соседней улице. И так же обычно об этом забывает.
Очередной скандал с публикацией видеозаписей пыток из архива Владимира Осечкина, «снеся» пару глав второстепенных исполнителей, быстро затихает — и пытка продолжает цвести под покровом МВД и ФСИН россии.
Геноцид против собственного народа, проводимый кремлевскими властями на протяжении десятилетий, стал привычным, практически «своим». Он (геноцид) настолько «врос» в социальное окружение граждан России, что стало частью мировоззрения подавляющего большинства российского общества.
Поэтому трагедия Бучи и Мариуполя это лишь экстраполяция «внутренних» привычек и общих практик российской машины насилия на население другой страны. Она не вызывает у хронического больного внутренним геноцидом общества никакого отторжения и какого-либо сопротивления.
Страна рабов, уже давно живущая по принципу «Не до жира, быть бы живу!» не умеет и по привычке не хочет адекватно реагировать на трагические события не только в Украине, но даже в своей собственной стране.
Слепо доверившись своему психически больному вождю, пообещавшему россиянам «переселение в Рай», они забыли простую истину:
Рабов в Рай НЕ ПУСКАЮТ!
Моральный распад и профессиональная деградация, коррупция и кражи, культ силы и мизерная ценность жизни, конформизм и безразличие в российском обществе – все это проявилось не только в самом факте преступной войны, но и в тех варварских методах, которыми она ведется.
С 24 февраля 2022 года по сей день зарегистрировано 5730 преступлений по ст. 438 УК «Нарушения законов и обычаев войны», практически подчеркивающие, что действия агрессора подпадают под определение «геноцид украинского народа».
Но россияне упрямо «не замечают» антицивилизационных действий собственных властей и падения российской нации в бездну вывернутой массовой бездуховности, полностью поглотившей россию.
Какая бы ни была мощная кремлевская пропаганда, десятилетиями «промывавшая» мозги россиянам, если бы общество было не готово к такой «промывке», оно иначе бы реагировало на преступные действия власти и абсолютно безосновательную агрессию против Украины.
Век рабства, когда не только крепостной не распоряжался своей жизнью, а даже помещики целиком и полностью зависели от воли «государя», практически уничтожили в русских стремление к свободе и критическое отношение к своей рабской судьбе.
Насилие в россии практически не имеет никаких правовых и культурных ограничений. Оно стало окончательным конечным аргументом в стране, стремительно скатывающейся к пропасти средневековья. Рабская покорность и физическое или символическое насилие нормализованное властью путина повсюду: в семье и в школе, в армии и в тюрьме, в отношениях родителей и детей, мужчин и женщин, начальников и подчиненных, полиции и граждан.
Российское общество только привычно морщится и опускает глаза вниз, узнав о новых случаях массовых пыток и насилия в исправительных колониях россии, СИЗО, и даже на соседней улице. И так же обычно об этом забывает.
Очередной скандал с публикацией видеозаписей пыток из архива Владимира Осечкина, «снеся» пару глав второстепенных исполнителей, быстро затихает — и пытка продолжает цвести под покровом МВД и ФСИН россии.
Геноцид против собственного народа, проводимый кремлевскими властями на протяжении десятилетий, стал привычным, практически «своим». Он (геноцид) настолько «врос» в социальное окружение граждан России, что стало частью мировоззрения подавляющего большинства российского общества.
Поэтому трагедия Бучи и Мариуполя это лишь экстраполяция «внутренних» привычек и общих практик российской машины насилия на население другой страны. Она не вызывает у хронического больного внутренним геноцидом общества никакого отторжения и какого-либо сопротивления.
Страна рабов, уже давно живущая по принципу «Не до жира, быть бы живу!» не умеет и по привычке не хочет адекватно реагировать на трагические события не только в Украине, но даже в своей собственной стране.
Слепо доверившись своему психически больному вождю, пообещавшему россиянам «переселение в Рай», они забыли простую истину:
Рабов в Рай НЕ ПУСКАЮТ!
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