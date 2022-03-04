Работа за решеткой

Российские чиновники продолжают активно продуцировать «постановочные» идеи касательно возможных направлений и путей развития. Кто на что способен ...

В последнее время Россия испытывает недостаток рабочих рук. А в связи с тем, что до 15 июня власти обязали покинуть страну примерно миллион трудовых мигрантов, кризис достигнет общегосударственного масштаба. Оказывается, в России работать (за смешные деньги) просто некому ...

Поэтому недавно, председатель ФСИН (федеральной службы исполнения наказаний РФ) Александр Калашников на полном серьезе объявил о том, что было бы хорошо использовать труд осужденных на важных направлениях развития России. Например - достроить БАМ. По словам Калашникова, 188000 осужденных имеют право на замену наказания в колониях принудительными работами.

Министр юстиции Константин Чуйченко считает правильной идею о замещении российскими заключенными приезжих работников, о которой говорит Александр Калашников. По словам Чуйченко, создавать исправительные центры, где будут работать заключенные, можно, например, на крупных стройках. Идею Калашникова также поддержали в Следственном Комитете и Совете по правам человека при президенте РФ. В июне к строительству БАМа могут быть привлечены первые 600 заключенных.

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, сейчас в 11 регионах РФ на объектах организаций уже создано 715 мест для осужденных к принудительным работам.

Средняя зарплата таких осужденных, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций, превышает зарплату осужденных к лишению свободы, уточнили в ФСИН.

Например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. Рублей, в Приморском крае - 20 тыс. Рублей. «В ряде случаев она превышает и среднюю зарплату по региону. Да, есть примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. Рублей (Белгородская область), 102 тыс. Рублей (Новгородская область), 94 тыс. Рублей (Приморский край), 80 тыс. Рублей (Волгоградская область) », - подчеркнули в ФСИН.

Такое заявление резко контрастирует с официальной Информацией о достигнутых результатах, изложенной на официальном сайте ФСИН. Там говорится следующее (на языке оригинала): «По итогам работы за 2020 год доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на оплачиваемые работы, в среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, составила 57,5% (в 2019 году - 47 , 8%), среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на работах, связанных с приносящей доход деятельностью, составила 128 058 человек (в 2019 году - 117 210 человек).

Среднемесячная заработная плата осужденных составила 5 616,8 руб. ». Точка!

А ФСИН заявила, что зарплаты осужденных к принудительным работам могут достигать 220 000 рублей!

«На бумаге» средняя зарплата в России в 2020-2021 годах равна сумме в 36 тыс. рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока и Крайнего Севера оно возможно так и есть. А вот «внутри» России даже «на бумаге» средняя заработная плата едва превышает 20 тыс. рублей.

Складывается впечатление, что Кремль начинает рекламную кампанию преимуществ работы и проживания в «местах, а не столь отдаленных»! И, действительно, зачем корячиться за 16000 рублей в Орле, выкладывая львиную долю такой зарплаты на жительство, если можно сесть - получать бесплатное жилье и питание - да еще и откладывать по 200 000 рублей в месяц. Пять месяцев, мелочь - и ты миллионер! А «сел» на пожизненное - практически миллиардер. Перспектива! Нужно лишь «сесть» - и твоя жизнь удалась!

Похоже, что экономический прорыв России не за горами. Уровень жизни простых россиян имеет возможность увеличиться в несколько раз. Девелоперы начнут строить жилье руками зэков дешево и много. Решится проблема безработицы, не останется бездомных.

Наступит эпоха всеобщего богатства и счастья для россиян. Видимо именно такими клиническими иллюзиями сейчас ласкают себя создатели этого проекта. В последнее время любые решения и действия власти Кремля похожи на болезненный тревожный сон.

А прости россиянам нужно помнить о следующем: сейчас власти заявляют о нехватке в стране рабочих рук и предлагает решить проблему за счет создания нового ГУЛАГа. А завтра, поразмыслив, Кремль примет решение о недостатке осужденных. И с энтузиазмом начнет решать новую проблему!