Путинское "улучшение"

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»… Наверное, какие-то вывернутые понимания имеют россияне о «лучшем» и, тем более – «веселее», если уже много лет довольствуются громкими агитационными лозунгами, которыми путинские власти охотно подменили целой стране даже намек на какое-либо улучшение жалкого существования.

Конечно, речь не идет о незначительном проценте тех, кто «купается в масле» за счет разворованного бюджета и разнообразных «труб», качающих в их карманы миллиардное состояние. Тем все "в кайф"! А вот для простой России «светлое будущее» как не наступило за десятилетие, так уж никогда и не наступит.

Война, начатая властным безумцем против Украины, лишь ускорила деградацию всех сфер жизни многомиллионной страны, что и так едва сводила концы с концами. Пока сошедшая с ума элитка находится в мире своих шизофренических фантазий и терроризирует соседнее государство, россияне продолжают погружаться в беспробудное болото нищеты.

Даже по опросам провластных институций, более трети граждан РФ (35%) стали экономить на еде, периодически отказывая себе в самом необходимом. Покупательная способность простых россиян упала до 17 из 24 базовых продовольственных товаров. Расходы граждан на покупку продуктов, по данным Росстата, сокращаются 7-й месяц подряд: на 1,7% в апреле, более чем на 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% - в октябре.

Почти половина (43,2%) россиян имеют доход до 27 тысяч рублей, каждый четвертый (25,9%) – ниже 19 тысяч, а практически каждый седьмой (14,5%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, т.е. менее чем на 8 долларов в день. И даже 8 долларов для многих – только мечта. ЦБ РФ официально признал, что «безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих областях усиливается нехватка рабочей силы». «Гениальная» власть кремля сделала невозможное – «могилизовали» значительную часть квалифицированных рабочих и бросили в устье войны, создав значительную нехватку профессионалов разных отраслей экономики и производства, оставив тех, кто не имеет никаких навыков и не может найти себе работу. Или – не хочет. Потому что беспробудное традиционное российское пьянство не оставляет ни времени, ни сил на любой труд, кроме как украсть что-нибудь и продать на очередную бутылку водки.

Доля нераспроданных квартир в новостройках как индикатор финансовой способности населения по всей России достигла 66%. Это рекорд за все время исследований (РБК).

Совокупный дефицит бюджетов регионов России составит 1,7 трлн рублей (ЦБ РФ). Это рекорд за последние 16 лет. И это все на фоне миллиардных расходов на безумную войну, укравшую у россиян любые надежды на улучшение.

Армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено 770 млрд долларов. На данный момент эта «непобедимая» армия потеряла от 30 до 40 % своей техники. Таким образом, оккупантам нужно от 3 до 5 лет, чтобы компенсировать потери только за этот год. И это без учета санкционного режима. Бездна…

На фоне бездны экономической, углубляется социальная пропасть, в которую несется российская нация. Безусловно, гораздо легче следить за развитием ЛГБТ-событий на Западе и высмеивать понятия «отцы 1 и 2», чем признать то, что в самой России дела действительно набрали признаки тотальной социальной и нравственной катастрофы для целой нации. Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России возросло на 44% - с 9 524 2010 до 16 887 2021, сообщают со ссылкой на данные Генпрокуратуры в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что 50% таких преступлений совершаются знакомому ребенку лицом, каждый пятый – членами семьи, 11% – родителями или законными представителями, 25% – лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями. Видимо российские дети, подвергающиеся насилию со стороны таких «отцов», охотно обменяли бы свои страдания на возможность расти в европейской семье, даже с «отцами 1 и 2».

Но нет! Ибо это «свои, скрепные» родители-насильники – представители «великой и благословенной» русской псевдонации, о чем постоянно напоминают «детям своим» черноротые попы рпц – фсб-шной структуры, которая, прикрываясь «словом Божьим», несет в своих храмах подлинный сатанизм, призывая к насилию и преступлениям.

Бессмысленные, бессильные и неизлечимые россияне оказались перед фактом своей исторической утилизации. В начале 90-х у России еще был выбор. «И все могло бы быть совсем не так. Если сам себя не враг». Не вышло. Утраченная нация оказалась сама себе врагом. Своим детям, своему будущему. То, во что превратилась страна, этот концентрационно агрессивный лагерь для психически больных уже не спасти. Единственное, что остается самим россиянам – быстро разрушить «белокаменные» бараки и попытаться построить «с нуля» свою жизнь. Свое будущее.

На таком строительстве и о безработице, возможно, забудут навсегда.