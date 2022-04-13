Путинская концепция истории

12 июля на официальном сайте Кремля опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которую он обещал написать в ходе ежегодной прямой линии 30 июня 2021. В этой статье он развивает свой любимый популистский тезис о том, что русские и украинцы на самом деле - один и тот же народ. С самого начала агрессии «пожизненный» занял привычную для него публичную позицию «я - не я, и хата - не моя!». «Их там нет!», «Право на самоопределение», «Защита русского населения» и другие «детские отмазки» постоянно звучат в официальных выступлениях Путина и надоевшей всем кремлевской пропаганде. На этот раз Путин «разродился» на целую статью, где попытался доказать, что украинцы - это те же русские. Ну практически те же. Несмотря на то, что реальных аргументов этого тезиса о «единстве» найти невозможно, Путин пустит в ход различные псевдоисторические детские фантазии, пытаясь выдать их за мощные научные рассуждения знатока. Но инфантильная псевдологика Путина выглядит неубедительно, местами - смешно, местами - страшно!

Как может быть человек таким лицемерным?! "Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", - пишет человек, который напал на Украину. Который украл Крым у «исторически единых украинцев»! Похоже, что начало кровавой войны в Донбассе для Путина является простой ошибкой?! Не много ли ошибок допускает человек, который считает себя «пожизненным обладателем Кремля»?!!

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", очевидно, адресована, в первую очередь, украинскому населению. Об этом говорит тот факт, что статья опубликована на двух языках - русском и украинском. Всем понятно, что этот «опус» - это часть информационной кампании Кремля, запущенной в ответ на активную и систематическую пропаганду официального Киева и единодушную позицию в поддержку интересов суверенной Украины, которую демонстрируют лидеры демократического мира. Кроме того, публикация направлена на дополнительную легитимизацию возвращения Крыма и активной позиции Москвы по отстаиванию «интересов русскоязычного населения на Донбассе».

Такие статьи-«указатели» начали использоваться Путиным еще во время избирательной кампании 2012 года вместо «предвыборной программы». Впоследствии те статьи стали прототипом различных госпрограмм и реформ. Пожалуй, и сейчас в статье закодирован алгоритм политики Кремля в отношении Украины на ближайшие годы.

По сути впервые Путин системно выписал и своим авторством утвердил новую официальную концепцию истории взаимоотношений России и Украины, русского и украинского народов. До сих пор в России царила несколько видоизмененная советская концепция этого вопроса - «два братских народа». Путин же предлагает совершенно другую концепцию - «украинцы и русские - это один народ», «часть территорий исторической России большевики несправедливо передали Украине», «украинцев пытаются выдернуть из единого народа и превратить их в антироссийских» и т.д.

Теперь, видимо, в рамках этой концепции в России перепишут учебники в школах и ВУЗах, начнут снимать фильмы, сериалы, о ней будут говорить много по телевизору и на каналах в Ютубе. И через эти каналы, в свою очередь, новая концепция будет транслироваться и для украинцев, и представителей других стран мира...

А еще статья формирует новые «красные линии», рисовать которые так любит в последнее время действующий президент России. «Все хитрости, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории, на которых живут близкие нам люди, использовали против России. А тем, кто сделает такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

Такое высказывание формулирует одну из главных красных линий «страха Кремля» о собственном будущем. О том времени, когда Украина, как равноправный член, станет частью коллективной безопасности демократического мира и войдет в НАТО. Для Путина этот факт будет означать полное разрушение призрачных надежд на возрождение империи. И он понимает, что к этому все идет. Поэтому Путин заранее готовит себе почву для возможных мероприятий, в том числе и военного характера.

Хотя с другой стороны, выбор Путиным для своей статьи этой темы свидетельствует о дефиците выигрышных сюжетов для современного Кремля. В последнее время облако тегов для избирательной кампании в РФ выглядит стереотипно - Украина, Лавров, армия, Северный поток, цифровизация России. Разрушительная путинская политика последнего десятилетия привела к полному отсутствию в российском информационном пространстве положительных, выигрышных для российской общественности, тем. Путину снова и снова приходится оперировать давно устаревшими тезисами о «хунте», «внешнем управлении с США» и «фашизме» на Украине, только усиливая их, что не поражает внутреннюю аудиторию и не создает никаких новых установок, которые так нужны Кремлю накануне выборов. А большое количество манипуляционных техник в тексте указывает на то, что Путин и его окружение навсегда остались в смыслах начала века. Без всякого намека на прогресс и развитие.