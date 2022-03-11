Путин - не молочник. Точно.

1 июля 2020 Путин ввел для России новый временной строй. И «летопись нового времени» он начал с «нового» 1937 года. «Обнулившись», теперь уже «Пожизненный», с новыми силами приступил к полному искоренению любой оппозиции. Везде, любого, любыми средствами. Но - «под корень».

Накануне задержали в самолете при вылете в Варшаву бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. По мнению путинских «опричников», Андрей Пивоваров нанес ущерб конституционному строю, обороноспособности и безопасности России постом в фейсбуке о поддержке зарегистрированных кандидатов. Похоже, что лавры «воздушного пирата №1» не дают покоя Путину. Поэтому Пивоварова задержали уже практически на взлете, дав пройти все контроли и сесть в самолет.

На следующее утро полиция пришла с обыском в квартиру оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, а также еще по восьми адресам, связанным с семьей Гудкова. Самого Дмитрия увезли на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате долга за аренду помещения в 2015-17 годах, и прямо в процессе допроса его переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого. Гудкову инкриминируют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по п. "Б" ч. 2 ст. 165 УК РФ. В 2011-16 гг.

Гудков был депутатом Госдумы VI созыва. Один из четырех депутатов, не проголосовали за закон о вхождении Крыма в состав РФ, за что впоследствии был исключен из "Справедливой России". В 2019 г. был одним из допущенных независимых кандидатов в Мосгордуму. Как сказал Геннадий Гудков, экс-депутат Госдумы России, один из лидеров российской оппозиции: «Сначала разобрались с Навальным, затем с Платошкиным и Галяминой, сегодня - с« Открытой »и Пивоваровым, сейчас - с моим сыном, Дмитрием Гудковым, и всей нашей семьей ... »

Также сотрудники правоохранительных органов пришли к бывшему председателю движения «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в России) Александра Соловьева, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталия Венидиктова.

Как заявил известный политик Владимир Рыжков в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», «Мы видим, как страна продолжает падать все ниже из состояния авторитаризма в открытую диктатуру. Когда любой человек, на которого укажет перст силовиков, может быть обыскан, в его квартиру могут ворваться, напугать его детей, после этого его могут подвергнуть многочасовому допросу и арестовать под совершенно фантастическим надуманным предлогом, без каких-либо оснований. В случае с семьей Гудкова - это некая пятилетней давности аренда какого-то подвала. Остался какой-то долг по этой аренде. То есть абсолютная фантасмагория, абсолютно вопрос для арбитражного суда низкого уровня, который предусматривает штраф, но никак не возбуждение уголовного дела ».

По его мнению, уголовное дело против Гудкова «свидетельствует о том, что в стране разрастается вал неприкрытых, абсолютно откровенных политических репрессий». «Это неприемлемо для России в XXI веке - для государства, где все еще есть Конституция и все еще провозглашаются принципы верховенства права».

Десятки активистов по всей стране вообще не выходя из дома «перекрывали дороги». «Поднимался санитарно-эпидемиологические нормы» нахождением в масках на открытом воздухе в то время, когда в Лужники свозили людей на трибуны вплотную друг к другу. Наказание в виде 6 лет для Дарьи Полюдовой за два поста в Вконтакте ... К сожалению, таких примеров множество! И с каждым днем их становится все больше.

Уже стало неважно, какая статья УК и написано в обвинительном заключении. Все это бред «от и до», которую даже уже особо и не прикрывают законностью и разумностью. Похоже, что близится финал той "политической работы", которую путинская власть вела много лет - ограничения, запреты, запугивания, обыски, выламывания дверей в квартиры, штрафы, отбор бизнеса, поражение в избирательных и иных правах, незаконные аресты, показательные судебные процессы, похищения, избиения, отравления, убийства ...

Без всякого сомнения, в ближайшее время Россию ждет усиление давления на "иностранных агентов", расширение списка "нежелательных организаций", искусственное торможение интернет-ресурсов до блокировки пока еще не запрещенных сайтов вроде "Радио Свободы" или Би-би-си, новые громкие дела и судебные процессы над инакомыслящими.

Но это еще не совсем 1937 год. Это - накануне ... Настоящий террор 1937 начнется тогда, когда «придут» к обычным аполитичным обывателям-«выживателям», которые реально никогда «не находились и не участвовали». И тогда трагедия повторится.

История снова идет по спирали ...