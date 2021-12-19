Пути преодоления дезинформации и информационного сопротивления: предложения экспертов

Во время круглого стола в Укринформе по теме: «Последние тенденции гибридной агрессии РФ против Украины: векторы дезинформации на фоне военной угрозы» эксперты не только перечислили тренды дезинформации, но и в формате дискуссии формулировали конкретные пути преодоления информационных угроз. Из-за вопросов модератора мероприятия и руководителя ОО «АРДИС» Юрия Федоренко раскрываем наиболее перспективные концепции.

«Что сейчас не нужно делать нашему государству?»

Евгений Магда, директор Института мировой политики: «Не нужно закрывать глаза на существующие на сегодняшний момент проблемы. Не нужно искать внутренних врагов, а нужно искать методы консолидации».

Мирослава Маркова, аналитик VoxCheck: «Не нужно к каждому информационному вбросу без мощной доказательной базы «привязывать российский след».

Роман Кульчинский, издание Texty.org.ua, как возможный пример подражания в контексте противодействия информационным угрозам, привел систематическую и всеобъемлющую работу по противодействию китайской дезинформации Тайванем.

«Какой институт должен разрабатывать методологию информационного сопротивления?»

Эллина Шнурко-Табакова, председатель правления ОО "Совет информбезопасности и киберзащиты": «Это должен быть СНБО, но не в том виде, в каком он сейчас есть».

Андрей Антоненко, главный редактор редакции Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что модерация информационного сопротивления должна быть совместной работой при участии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданного при МКИП. «Вместе с… представителями гражданского сектора у нас будет хорошая синергия, и мы сможем сформулировать, как правильно преодолеть врага».

Сейчас Центр готовит материалы в виде брошюры, которая будет предоставлена обществу, чтобы рядовому гражданину несложно было понять, где есть неправда, где есть дезинформация и по каким определенным признакам.

Модератор встречи предложил Андрею Антоненко включить в тематику брошюры элементы работы с украинской диаспорой. Последний подтвердил, что руководство будет направлено и на работу с находящимися за рубежом гражданами Украины и на представителей украинской диаспоры.

Дмитрий Золотухин, основатель Института постинформационного общества, считает, что должен быть институт, который возглавит процесс противодействия. Под руководством премьер-министра, например.

Александр Курбан, руководитель Центра противодействия информационным агрессиям, убеждает, что нужно очень активно сотрудничать по этому направлению с западными партнерами. Профессиональное западное общество не в полной мере разбирается в отдельных аспектах ситуации, которая связана с Украиной, ее возможностями, направлениями и методами работы и так далее. Украина должна больше делиться своим опытом.

На вопрос ведущего круглого стола Юрия Федоренко, где та плоскость, где должен работать такой корпус и где он будет максимально эффективным, Александр Курбан ответил, что мы должны использовать любую возможность, где можем рассказать о ситуации. «В идеале это должны быть максимально представительские площадки, где есть Западные медиа, где есть люди, принимающие решение».

«Что мы делаем? Что мы должны делать для противодействия?

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, также отметил важность вопроса привлечения международных партнеров для противодействия агрессору и развитию средств оперативной связи и коммуникации с партнерами. Украине не хватает собственного медиаресурса. Он также отметил, что этнические украинцы за рубежом могут значительно усилить возможности сопротивления. Главный вопрос – установление каналов коммуникации и создание диаспорянской сети.

Посольства должны превращаться в центры общественной коммуникации. По мнению Сергея, «сочетание комплекса действий будет свидетельствовать, насколько мы будем готовы принимать те риски, которые сегодня стоят перед нами. И, соответственно, чем устойчивее будет наше общество, тем меньше шансов на российскую агрессию».