Вчера был трудный для Украины день. Очередной, 265-й день войны, принесший самый масштабный с начала войны обстрел, новые разрушения, новые жертвы. Около 100 ракет были направлены российскими преступниками в мирные города и села Украины. ПВО работало практически по всей территории страны, но даже сноровка Защитников при таком количестве объектов не смогла полностью оградить украинскую землю от попаданий.

Кремлевские СМИ и соцсети оркостана пестрели шумными заявлениями о "Возмездии 2.0". Смаковался блекаут и отсутствие водоснабжения в городах Украины. Раскрыли ротяку даже те, кто замолчал (к сожалению – не навсегда) после «героического бегства из Херсона».

А затем пришла информация из польского Пшеводова и мировые СМИ застыли в ожидании реакции Польши и НАТО на трагедию, произошедшую от взрыва ракеты на польской ферме.

Нужно отдать должное СМИ Польши, которые сразу же обвинили россию в нападении на собственную страну. Без колебаний. Но и без консультаций с властями Польши, которая в свою очередь ожидала консультации со странами-партнерами по НАТО. И пошли телефонные разговоры на высшем и не очень уровне, заседания, переговоры и другие дипломатические и не очень-то действия для наработки единой позиции Запада о виновнике трагедии и возможной реакции на нее.

Несколько часов не было никакой официальной информации. Только россия заявила практически сразу, что «я – не я и хата не моя», «мы не стреляли в сторону Польши и это все нерадивые укробандеры, попавшие в собственного партнера своими средствами ПВО, потому что не умеют ими пользоваться». Совершенно ожидаемая и понятная реакция кремля, который до тряски испугался коллективного ответа НАТО на собственные преступления. И у кремля были основания для паники, потому что вчера или уже сегодня с утра Украина и Западный мир имел возможность поставить «жирную точку» в «российском вопросе» навсегда. Были абсолютно объективные основания завершить путинскую преступную эпопею. Или начать Третью Мировую, которая перейдет в ядерный конец света…

И демократический мир все вместе США, НАТО, ЕС банально испугались. Их можно понять. Очень трудно отважиться открыто, с оружием в собственных руках, выступить против обезумевших террористов. Гораздо спокойнее, спрятавшись за стеной, болеть за храбрецов, бросивших вызов преступникам. Даже оказать им помощь в этой смертельной борьбе. Но самим оставаться на расстоянии от горячих событий и не подвергаться непосредственной опасности. Есть ведь шанс, что «пронесет». Или герои смогут уничтожить захватчика, или он сам устанет и удовлетворит свои болезненные посягательства только храбрецами и непокорной страной. Украиной…

Вроде бы и обвинять Запад нет оснований. Все понятно и даже логично. Но… Западная дипломатия вместе с такой «устрашающей демократией» оставляет после себя очень горький привкус. И Эрдоган с Байденом уже не вызывают таких дружеских чувств. Особенно после заявлений, что НАТО поможет Польше защитить небо. А наше небо кто защитит?

Очень не вовремя Джонсон покинул пост премьера… Возможно, Западу не хватает его пыла и оранжевой шевелюры для решительных действий. Но есть то, что имеем. Украина и дальше будет продолжать западным оружием, но собственными руками уничтожать врага, нести потери и убытки, а Западные партнеры будут (очень надеемся) оказывать это оружие и выражать большую обеспокоенность и соболезнование украинскому народу.

Ничего. Мы сможем! Мы выстоим! Мы победим!

Ибо МЫ – УКРАИНЦЫ!