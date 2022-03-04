Протасевичгейт

23-24 апреля первые полосы мировых СМИ были отданы информации о государственном терроризме белорусского диктатора, который приказал захватить самолет европейского государства для ареста своего «личного врага» Протасевича. С помощью истребителя, борт ATH-VNO Ryanair, выполнявший полет из Греции в Литву, был вынужден выполнить незапланированную посадку в Минске. В результате - Протасевич арестован спецслужбами Беларуси.

Если у кого-то и оставались еще иллюзии что к Лукашенко, то они исчезли в течение нескольких часов. Захват самолета произошел по прямому указанию «последнего европейского диктатора». Слабые и примитивные попытки официального Минска «отбрехаться» вызвали у мирового сообщества только сразу. Поставив под угрозу жизнь пассажиров самолета, в большинстве своем - европейцев, Лукашенко поставил себя вне закона и полностью заблокировал Беларусь на международной арене. Как в переносном, так и в прямом смысле. Авиасообщение со страной практически прервано. Беларусь в воздушной блокаде.

Видимо настолько оказалась заразной политика «Большого соседа», которому тоже наплевать на все правила и нормы международного права. Но «что позволено Юпитеру, не позволено Быку». И Беларусь может оказаться в полной изоляции.

Такое захвата самолета получит большой политический и медийный резонанс. Именно потому, что это имеет отношение к внутреннему европейскому порядку. Своим безумным приказом поднять истребитель Лукашенко поставил под угрозу жизни европейцев, летели из одной европейской столицы в другую.

Акт воздушного пиратства был осуществлен относительно большого европейского авиаперевозчика «Ryanair», чей флот составляет 419 судов (для сравнения, в «Белавиа» - всего 32). Лукашенко смог добавить к своей фамилии кроме знамения Диктатор, еще и признак Террорист.

Похоже, что Лукашенко не беспокоят новые возможные санкции и изоляция. Он уверен в том, что Путин поможет. Возможно ... Но Лукашенко не может не понимать, что этот воздушный террористический акт, от которого даже ХАМАС открестился, ставит его в крайне невыгодное положение в общении с таким «братским» Кремлем. Хотя Кремль, как ни странно, может стать в определенной степени настоящим и единственным «выгодоприобретателем» от этой истории.

У Кремля практически закончились «скрепы». А рефрен «Россия - осажденная крепость» сейчас получит дополнительное подтверждение. По факту, между путинской РФ и Европой оставался единственный «невраждебными» коридор через Беларусь. ЕС принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Европы и рекомендовал «своим» самолетам воздержаться от полетов над Беларусью.

Теперь Беларусь «запирают» не изнутри, а извне, что автоматически создает ту же осажденную территорию, но не по восточной границе Беларуси, а по западной. Таким образом полностью замкнется «санитарная зона» вокруг России. И Россия действительно станет «осажденной крепостью» на «радость» идеологам Кремля. Это настоящий бонус для «пожизненного», который и так грозит всем навеянным врагам «выбить зубы».

Плюс Кремлю - минус Лукашенко, который привык шантажировать Кремль, требуя очередную помощь, возможными «европейскими намерениями». Теперь у Лукашенко просто нет возможностей для маневра и шантажа Кремля. На Западе он выглядит террористом, а значит - любые контакты с ним будут носить непубличный характер. И только. Такая ситуация фактически «обнуляет» позиции Лукашенко перед Кремлем в вопросе аннексии Беларуси. И Путин полностью этим шансом воспользуется.

Зная стиль «кремлевских шахматистов» можно быть уверенным в двух вещах. Первое - Москва обязательно поможет Минску и встанет на сторону Лукашенко в этой ситуации. Второе - Кремль выставит такой счет за свои услуги, что у Беларуси не останется никаких шансов на самостоятельность и суверенитет.

Исходя из этого, складывается определенное впечатление о возможном «центре принятия решения» инцидента над Белоруссией.

И все же большей свиньи, чем перехват самолета перед встречей Путина с Байденом «батька» своему «другу и брату» подложить не мог. Даже неготовность Кремля отстоять интересы и свободу своей гражданки Сапеги, захваченной вместе с Протасевичем, выглядит как негласная поддержка действий Лукашенко. Поэтому никакого «нового этапа» в российско-американских отношениях не будет, для этого нет оснований. И все это окончательно поняли. Лукашенко создал условия для ситуации, когда проигрывают все. И в первую очередь - простые рядовые граждане Беларуси и России.