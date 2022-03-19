Простые требования

Планетарная цивилизация еще никогда не находилась так близко от бездны тотального уничтожения, как сейчас. В условиях превращения РФ в общемировую угрозу и учитывая полную непредсказуемость дальнейших агрессивных действий Кремля, мировое сообщество должно консолидированно выступить с определенными требованиями к агрессору и приложить все возможные усилия для их выполнения.

Россия – страна, несущая в себе зло.

Имея в своем арсенале ядерное оружие и другие средства тотального уничтожения человечества и поняв призрачность тотального военного сопротивления своим безумным планам, Кремль никогда не остановится на попытке оккупации Украины. В его преступных планах Украина только переходный мостик к реализации болезненных бредов о мировом господстве.

Поэтому только полная демилитаризация России по требованию мирового общества поставит точку в дальнейших попытках разрушения мирового порядка и цивилизации в целом. Подобные принудительные международные акты были задействованы в Японию и Германию по результатам Второй Мировой войны.

Россия должна полностью отказаться от ядерного оружия. Пока «красная кнопка» находится в руках кремлевских взбалмошных, мир не сможет спать спокойно.

Даже при отстранении Путина от власти, доверия к его последователям нет и быть не может. В России должно измениться не одно поколение, последовательно демонстрируя отсутствие агрессивных намерений для возвращения России любого международного доверия.

Россия должна отдать все украденное, все оказавшиеся в оккупации территории других стран. Приднестровье (требование правительства Молдавии уже есть), Абхазия, Южная Осетия, Восточная Пруссия (Калининградская область), Южные Курилы (заявление Японии уже есть), Крым, Донбасс, Беларусь и т.д.

Кроме того, Россия должна срочно закончить все свои так называемые миротворческие операции и вывести свои войска (или ПВК) из Сирии, ЦАР и других стран.

Военный протекторат Кремля лишь обостряет внутренние противоречия суверенных стран и не позволяет им пойти по пути демократических преобразований.

Только при условии выполнения этих требований Россия сможет обезопасить себя от полного краха, тотальной международной изоляции, роста социального напряжения и волны криминалитета, которые захлестнут страну и спровоцируют начало кровавой гражданской войны. Последствия гражданской войны в милитаризованной без меры стране, да еще и с существующим ядерным оружием, непредсказуемы и несут угрозу не только миллионам россиян, но и миллиардам ни в чем не повинных жителей нашей планеты.