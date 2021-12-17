Простые слова

Президент США Джозеф Байден подтвердил в интервью телекомпании "АВС", что считает президента России Владимира Путина убийцей. Ну, что же, то, о чем давно знала вся мировая элита, но предпочла стыдливо замалчивать, президент США озвучил открыто и понятно: "Путин-убийца".

Как же это президент самой мощной страны в мире называет руководителя России «убийцей»? И это - вежливый, опытный Байден. Можно ли себе представить что-то подобное по Михаила Горбачева или Бориса Ельцина? Никогда такого не было. Это могло произойти и произошло с Путиным и только с ним. Гений!

Смешно считать, что Джо Байден, который более 30 лет возглавлял международный комитет Сената, случайно, «просто слетело с языка», ответил "да" на вопрос: "Путин - убийца?" Это продуманная характеристика, оставляет Путина и его окружения в вакууме.

Теперь любой государственный деятель, любой бизнесмен, политик, журналист дважды подумает, прежде чем пожмет руку (вариант: решится иметь дело с) Путину. Это не вопрос категории «нравится / не нравится», больше нельзя делать вид, что, мол, «да, автократ, но человек приятная и полезная, а россияне сами не хотят демократии». Это - вопрос приличия, ценностей, в которые можно и не верить сидя дома, но соблюдать приличия, если играешь в большую игру, придется. Байден по сути сделал то, что сделал Рейган сорок лет назад, назвав СССР «Империей Зла».

Это страшнее любых санкций. Кстати, тогда, в СССР, никому не приходило в голову обижаться на Рейгана. Наоборот он первый назвал СССР тем, чем тот режим был прежде всего для своих граждан, а потом уже и для всего мира. В этом смысле Байден сделал жителям России услугу, назвав вещи своими именами.

В ответ на слова Байдена, что «Путин - убийца», президент России пожелал американскому президенту здоровья. Как настоящий мафиози. Хорошо, не предложил в своем фирменном стиле «прислать ему доктора». Путин особо отметил, что говорит это «без иронии и шутки». Видимо, чтобы сказанное не было воспринято, как угроза президенту США. Но репутация говорит самого Путина, так что в Вашингтоне вряд ли поверили в его искренность.

Интервью Байдена ABC News «пробило» Путина. Он не ограничился комментарием и вызвал Байдена на телефонные переговоры, точнее, на "баттл" в прямом эфире. Мол, есть о чем поговорить. Но Байден проигнорировал «предложение» Путина. Ну не хочет Байден, как Макрона, слушать, что Навальный «сам себя отравил». И еще меньше Байден хочет услышать, как Обама в 2009 году, жалобы на «неуважение к русским со стороны американцев» и на то, что США не видят в России «равноправного партнера». Но Обама тогда хотел перезагрузки отношений с РФ. Байден же с самого начала дал понять, что «перезагрузка» не будет.

Интересно то, что путинский «бессмертный полк королевских гвардейцев», все эти Абрамовичи, Потанин, Фридман, Дерипаски, Шохин и Ротенберги с Ковальчуком, не выступил с возмущенными заявлениями против Байдена. Нет. Они от Путина как бы отстали, «потерялись в тылу». Мол, «ты там сам воюй, а тебе в этом не помощники. Нам, в отличие от тебя, есть что терять ».

Вокруг Путина образуется вакуум. Против него, конечно, не воюют, но ведут себя так, что становится понятным - с ним опасно, он слишком далеко зашел, может повлечь за собой в глубину, за ним нет будущего. Надо его как-то пережить.

Обозначив открыто Путина как убийцу, Байден фактически объявил начало конца «эпохи Путина». Физический полутруп Путин течение совсем короткого времени превратится в труп политический, и те, у кого хватит идиотизма сплотиться вокруг пока еще президента, окажутся в той же самой яме, что и он.