Простые Герои

Вот не хотелось портить праздничное настроение ни себе, ни людям. Новый год, Рождество, скоро Крещение. На большинстве территории Украины есть электроэнергия и дома тепло, к тревогам уже почти все привыкли… Не то, что «привыкли», а, видимо, привыкли люди к войне, от которой уже практически 11 месяца дрожит украинская земля.

Украинские социальные сети пестрят каждый день новостями о слабости и слабоумии враждебной российской нации и ее войсках. О том, как заброшенные и несчастные «мобики» страдают от отсутствия тылового обеспечения и десятками сдаются в плен, зная, что в украинском плену им будет гораздо лучше, чем в окопах «второй по силе» армии мира. Мы с удовольствием каждый день ждем сводную информацию Генерального Штаба ВСУ об уничтоженных вражеских танках, самолетах и сотнях недоумков, которых НАШИ ЗАЩИТНИКИ каждый день превращают в органический мусор. Всё так. Есть и победы, есть и достижения, есть повод гордости за Нацию. Но…

По призрачному тыловому спокойствию и информации о наших достижениях и вражеских потерях, находящиеся украинцы (Слава тебе, Боже, что благодаря нашим Защитникам Украине удалось не допустить врага вглубь страны) в тылу, там, куда не долетают снаряды и Грады, и не слышно выстрелов и взрывов, начали воспринимать войну как нечто такое отстраненное. На первый план снова выходят бытовые проблемы, часто слышны разговоры о том, что «когда уже со светом не будет перебоев» или «почему так холодно в доме и неужели местные власти не могут ничего сделать для людей». Холодно? Темно?!!

Дорогие мои украинцы! Идет война! Настоящая, не на мониторе или в телевизоре! И кровь, которая течет из НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ, это не бутафорская киношная смесь, а настоящая украинская кровь! Такая же как и у ВАС! Горячая и красная, с привкусом железа! И не нужно забывать, что мерзнут не только «проклятые орки»! НАШИМ тоже очень холодно и темно! Если дома нет света и отопления, в конце концов, можно найти ближайший «пункт несокрушимости», согреться, зарядить телефон, выпить горячего чая! ТАМ согреться практически негде! И просушить одежду и обувь случается не каждый день и не у всех!

Бытовые проблемы спровоцированы войной это, безусловно, тяжелое испытание для мирного населения. Особенно для пожилых людей и детей. Грустно и горько, что в ХХ веке необходимо бывает жить в темноте с ограниченными «благами цивилизации». Грустно и горько, что бывают случаи, когда прикрываясь бедой войны, местные власти манкуют своими обязанностями по обеспечению максимально возможного в эти трудные времена уровня жизни своих общин. Есть и такое. К сожалению… Любая нация не существует без «паршивой овцы». Мерзость есть и среди нас, украинцев. Особенно в настоящем, когда большинство настоящих и способных защищают родную землю на фронте.

И именно эти лучшие сила и гордость Нации сейчас мерзнут в окопах и блиндажах, уничтожают врага и сами погибают за НАС! Отдают свою собственную жизнь и здоровье за НАШЕ будущее! Разве они не заслуживают того, чтобы украинский тыл не воспринимал войну, как страницы и посты в социальных сетях, какие-то ужасные, но очень далекие от «настоящих» проблем с отсутствием электроэнергии и задержкой «нового завоза» товаров в магазинах?!!

Досадно. Горько. Ужасно.

И еще одно… 2 января теми же сетями разлетелось известие о гибели на фронте Михаила «Казака» Гаврилюка. Потом выяснилось, что российская пропаганда, разгонявшая это известие о гибели экс-депутата Гаврилюка, ошиблась. Погиб не Михаил Гаврилюк, а виннитчанин Владимир Гаврилюк. Впечатлил один из комментариев. Нет, не одинок, не от какого-то глупого, мягко говоря, патриота-корреспондента. «Слава Богу это не наш «казак Гаврилюк»! Люди! Опомнитесь! ИЛИ жизнь «того» Гаврилюка (дай Бог ему здоровье!) важнее, чем жизнь «не того» Гаврилюка?!! Тоже УКРАИНЦА, тоже ГЕРОЯ! НАШЕГО ЗАЩИТНИКА!!!

На войне все равны. Депутаты, водители, музыканты, повара, учителя. Все те, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою землю, Украину, нас с вами! Все они ГЕРОИ.

Очень хочется извиняться перед родными «не того» Гаврилюка за глупость некоторых наших соотечественников! У родных и близких всех погибших Героев, благодаря которым Украина существует как свободное и свободное Государство! Настоящая Украина и настоящие украинцы благодарны Вам за подвиг Ваших детей, родителей, родных! И мы, живущие благодаря их мужеству и самопожертвованию, никогда не забудем наших Героев и память об их подвиге всегда будет в наших сердцах!