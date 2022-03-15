Прополка оппозиции

«Путинский режим, зачищая пространство от привычных ему оппозиционеров, сам готовит почву для новых фигур».

Путин уже не может выдавать себя за «демократа». На это у него нет ни времени, ни возможностей. На «носу» - очередные выборы в Государственную Думу. Кремль понимает скудность шансов на сохранение власти. Поэтому он запустил механизм тотальной «зачистки» оппозиции, перед выборами представляет не абы какую угрозу действующему режиму. Но, уничтожение оппозиции может привести к последствиям, о которых сейчас Путин не думает вовсе. Он - человек, который живет исключительно мечтами о сохранении власти. Сегодня. А завтра - хоть потоп! Изменения, к которым обязательно приведет такая «зачистка», будут полностью неожиданными как для самого путинской режима, так и для значительной части граждан России.

Режим Кремля действует чисто рефлекторно, совершенно естественным для него образом, введя явочным порядком гражданский террор, как единственный доступный ему способ управления страной. На что-то более сложное у него уже нет ресурса, технологий, компетенций.

Власть Кремля живет в постоянной нехватке кадров. Проблемы «вертикали» власти настолько катастрофические, что стандартный подход - увеличение численности чиновников, как компенсация падения их квалификации - уже не работает. Просто невозможно поддерживать падающий уровень управления дальнейшим наращиванием численности управленцев.

Предел достигнут. Дальше только ухудшение ситуации с механизмами управления страной. Временное исчезновение маркеров системного кризиса, частично компенсировались увеличением численности управленческого аппарата, обязательно приведет к резкому падению показателей и появление маркеров управленческой катастрофы. Рано или поздно. В России - скорее рано.

И когда наступит этот момент, тогда и в полной мере проявятся последствия тотальной «зачистки» пространства от неугодных, тех, кто сейчас мешает бредом Путина о «вечности» своего статуса.

У людей всегда есть запрос на новое. Так эволюционно сложилось. Все новое, как магнитом, притягивает к себе. В том числе - новые лица. И это касается не только надоевшей «забальзамированное» физиономии «бессменного» Диктатора. Точно так же люди устают и от одних и тех же борцов с этим диктатором. Тем более - таких борцов. Настоящих борцов неудачников, которые так и не смогли достичь какого-то значимого результата в своей, такой довольно вялой, борьбе непонятно «за что» и не понятно «каким образом».

В целом, вся сегодняшняя российская оппозиционная тусовка - это те, кто «поднялся» на событиях 2011 года, на Болотной и на «Белой ленте». Но дали российскому обществу такие оппозиционеры за семь лет своей деятельности. Вплоть ничего! Ничего, кроме стабильного значительного ухудшения ситуации с демократией в стране. Ничего, кроме увеличения давления со стороны власти, как уже даже перестала скрывать свою настоящую тиранически-диктаторскую сущность. Ничего, кроме быстрого приближения страны до предела.

В ходе любой революции или других значимых социальных событий сначала появляются привычные и знакомые лица. Но чем более значимым является само событие, тем быстрее появляются и новые. Те, которые еще мало известны и не надоели широкой общественности.

Путинский режим «чистит» оппозицию, убивая, сажая, выбрасывая из страны оппозиционеров - не понимая, что эта оппозиция исторически обречена, как и он сам. Ни режим, ни борцы с режимом ничего не продемонстрировали. У них нет синдрома победителей, они вечно те, «кто проиграл». Но в российском обществе уже «созревает» запрос на глобальные изменения. Так продолжаться больше не может. Дальше некуда.

Путинский режим, зачищая пространство от привычных ему оппозиционеров, сам готовит почву для новых фигур. И чем более жесткой и тотальной будет такая «чистка», тем более мощными и дееспособными такие новые фигуры будут. Поэтому в современной кремлевской власти практически нет шансов. Она сама упорно готовит общество к коренным необратимым изменениям.