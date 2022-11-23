Пропаганда кувалды

23:13 20 ноября Киев, Украина

Пропаганда – это оружие. Особенно в условиях войны, начатой путинской россией против Украины. Как и обычное оружие, оно может оказаться в руках Защитника, защищающего себя и своих родных и близких от нападения врага, поднимать боевой дух, настраивать на сопротивление ради сохранения цивилизационных ценностей. А может попасть в руки преступника, который будет использовать это мощное средство воздействия на сознание людей в своих корыстных и преступных целях.

Кремлевская пропаганда, как и все, к чему причастен кремль, настроена только на зло. Разгоняя тезис об «укробандеровской (европейской, американской… нужное подчеркнуть) заразе» путинские власти не останавливаются ни перед чем. Ведь давно известно, что чем большую чушь несет «информатор», чем грязнее и гнуснее становится ложь – тем быстрее в нее поверит подготовленная аудитория. А Кремль за свое время правления настолько «хорошо подготовил» россиян ко лжи, что «простые россияне» охотно потребляют весь бред, рожденный помраченным умом кремлевских глашатаев.

По оценкам специалистов, 75% россиян поддерживают преступное вторжение россии в Украину, которое, по их мнению, направлено на защиту «скрепной нации» от агрессии (!) украинцев, «под патронатом евроамерики встали на путь страшных преступлений содомии, каннибализма и сатанизма» . Ни отнять, ни добавить!

Под этот дезинформационный тренд затачиваются любые новости и создаются страшные сказки. Грустно, горько, отвратительно и даже неловко смотреть, когда взрослый человек, воин в голубом берете, рассказывает о том, как украинцы, как поросят, разбирают маленьких детишек на запасные части. И россия верит! В такую болезненную «доверчивость» нормальному человеку трудно поверить, но – верит! В своем большинстве! Как верила в «распятого мальчика», «боевых комаров» и множество «сатанинских сект», поглотивших Украину.

Много «шума» наделало видео, облетевшее практически все мировые средства информации. Во время боев за Макеевку, россияне вроде бы сдавались в плен, но последний орк выхватил оружие и открыл огонь по нашим воинам. Наши ответили огнем "на поражение", уничтожив как "стрелка", так и других воинов захватчика. Пытаясь прикрыть собственные преступления, российская пропаганда ухватилась за эту историю, выкрикивая о нарушении прав военнопленных.

Следственный комитет России в миг возбудил уголовное дело. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «россия требует от международных организаций осудить преступление Украины с расстрелом российских военнопленных и провести расследование». Минобороны РФ подхватил: «Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает шкуродерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает». Российская интернет-сеть писала сообщениями «простых россиян» о том, что «украинцы – кровожадные изверги» и единственное, чего они заслуживают, это страшная смерть!

И никого ни из чиновников кремля (ну это понятно!) ни из россиян рядовых (тоже не удивительно!) совершенно не беспокоил тот факт, что поведение уничтоженных российских воинов, которые под видом «добровольной сдачи в плен» пытались уничтожить украинцев – это совершенно не прикрытое вероломство, что тоже является военным преступлением. Потому россияне никак не могут считаться военнопленными и не имеют никакого права на гуманное отношение.

Вот такая выборочная лживая «правда» кремлевской пропаганды…

А вот по поводу страшного и шокирующего видео казни кувалдой россиянина Нужина – никто ничего не нарушил. И даже не подумал обратиться в высокие международные инстанции с просьбой о расследовании зверского публичного преступления, или хотя бы о правовой и моральной оценке действий пригожинских палачей.

Хотя в обоих случаях, как говорит «владелец пыточной «вагнер» пригожин, «Нет тела – нет дела»…