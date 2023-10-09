Проклятый день!

Американский кинематограф очень часто использует День рождения как отправную точку фильмов категории "Хоррор". Гибнут люди, целые семьи, старики, дети. А маньяк носится с ножом/пилой/топором и добивает выживших. Ужас! Но кино закончилось и зрители, выйдя из зала кинотеатра в дрожи от воспоминаний о кинематографических ужасах, пришли домой, в свет и уют, и забыли все ужасы.

Россия сама написала сценарий, срежиссировала и создала себе страшное кино в этом стиле, выбрав Путина на главную роль - своим "князем тьмы". И именно сегодня у него "День рождения". И из этого "кинотеатра" выйти уже никто не может. Да и некуда... "хоррор" повсюду...

Согласно опросу, проведенному в 2023 году, зрители больше любят фильмы ужасов в следующих странах: США, Япония, Великобритания, Италия, Испания. Каждый выбирает то, чего ему не хватает в реальной жизни. Россия не входит в этот перечень. Неудивительно. Чего-чего, а ужасов хватает россиянам в повседневной жизни. Зато россия в лидерах по предпочтению комедий и фантастики. Надо же хотя бы в кинотеатре посмеяться и почувствовать себя героем фантастического фильма с ярким счастливым окончанием. А потом "добро пожаловать в реальность"!

"Jedem das Seine" - каждому - свое! Эта фраза уже давно переместилась с девиза над входом в концентрационный лагерь "Бухенвальд" на всю территорию бывшего "победителя", которую "рогатый князь" смог превратить в огромный концентрационный лагерь. Неизвестно, то ли Путин писал сценарий этого "кино", или он лишь наемный исполнитель, но ход морального упадка России четко соответствует критериям качественного сценария фильма ужасов, все приемы которого направлены на создание атмосферы страха и напряжения.

Все по классике, как по-писаному.

Создание угрозы. В начале фильма необходимо создать угрозу, которая будет преследовать героев на протяжении всей истории. Это может быть зловещий персонаж, сверхъестественное существо или даже просто ощущение тревоги.

И вот уже Запад на первых минутах фильма превращается из "партнера" и "конкурента" в "очаг мирового Зла", абсолютную противоположность "скрепным принципам такого хорошего и справедливого российского общества".

Нагнетание напряжения. После создания угрозы необходимо постепенно нагнетать напряжение, чтобы зрители чувствовали, что что-то плохое должно произойти. Это можно сделать с помощью различных приемов, таких как неожиданные звуки, резкие движения камеры и тревожная музыка.

Музыки не было слышно, но Украина "неожиданно" оказалась "проводником и адептом мирового Зла", которое упорно лезет в святую Русь со своими "дьявольскими посягательствами на честь, совесть и свободу русских богатырей". К бою, "витязи"! "Наше дело правое/левое, все равно, какое, но враг будет наказан"!

Неожиданные повороты сюжета. Один из самых эффективных способов напугать зрителей - это сделать что-то неожиданное. Это может быть неожиданный поворот сюжета, неожиданный внешний вид персонажа или неожиданный способ смерти персонажа.

"И пошли славные витязи в бой!" Не все, правда, некоторые так и не смогли понять, как веками "братская страна" могла внезапно превратиться во врага №1... "А как вам биолаборатории, торговля детскими органами, массовые убийства "хороших украинцев" страшными нелюдями из власти? Мало вам, витязи?".

Возможно, в первом варианте "сценария" и было предусмотрено неожиданное превращение, например, Зеленского, в страшное чудовище-рептилоида, но потом сценарист спохватился - не тот жанр, это уже "фантастика", "а у нас - хоррор!"

Кстати, "неожиданный способ смерти персонажа" по сценарию выпал Пригожину, который почему-то решил в самолете поиграть со своими "ближними" в мяч гранатами! Чем не неожиданность?

Скрытая угроза. Иногда страшнее не та угроза, которую мы видим, а та, о которой мы только догадываемся. Скрытая угроза может быть более пугающей, чем явная, потому что она оставляет больше места для воображения.

За первенство в этой категории борются все те же "биолаборатории", где проклятые враги создают генетические вирусы для уничтожения россиян, и "угроза подрыва украинцами собственных АЭС" для того, чтобы показать "кузькину мать" всем "порядочным, честным и набожным россиянам".

Эмоциональная связь зрителей с героями. Это - чтобы они переживали за своего избранника. До потери сознания и сердечных приступов.

Пропаганда - их фсё. Очень искусное "фсё". Кто бы что бы ни говорил, для подавляющего большинства простых глуповатых россиян, путин - настоящий "херой". "Без страха и упрека", в блестящих уборах, на троне. И их, простых и рядовых, совсем не беспокоит, что этот "трон" из их собственных костей! "Вован, жги!" И "вован" рад стараться, "отжигая" все новые и новые страхи, ужасы и угрозы.

Не учтено в этом сценарии только одно: чем больше зрители будут сопереживать героям, тем страшнее будет их судьба. По законам жанра, который они сами и выбрали в качестве своей реальной жизни.

Поэтому - скоро! Очень скоро все пойдет по канонам сценария и судьба сегодняшнего "именинника" будет реально страшной, зритель глаз не сможет оторвать. Поэтому пожелаем Путину на его день рождения как можно скорее оказаться в финальных титрах в "черной рамке".

Она ему так будет к лицу!