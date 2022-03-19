Прогресс? Нет, не слышали, не о нас!

На смену Pink Floyd и Jim Beam в России пришли балалайка (во всех смыслах этого слова) и дешевая водка. Проверенные российской электроникой «Резиновые изделия №4» пришли на смену Durex. А на смену всем Мерседесам, БМВ и «бешеным» Ягуарам пришел, как символ деградации и «отката» ко временам СССР, «бессмертный», как дед в бункере, ВАЗ 2101. Легендарная «Копейка» возвращается как настоящий ценник стоимости современной экономики России.

Прекратили поставки в Россию Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Toyota, Volkswagen. Прекратили сервис, снабжение запасных частей, обслуживание. Теперь на них много не наездишь, до первого ТО – и все! Без качественного обслуживания новейшая техника быстро превратится в груду железа, застывшую на «вечном приколе» у роскошных домов чиновников России.

Российский автопром в полном отчаянии. По данным Росстата, производство автомобилей в России – это 38 заводов в 24 городах, 200 тысяч рабочих. И почти все они приостановили производство. Из 14 крупных производителей сейчас работают заводы всего четырех: УАЗа, Nissan, Калужского «ПСМА Рус» (выпускают Mitsubishi и Stellantis), Китайский Haval.

И это еще не конец! С 14 марта остановится Nissan. Дистрибьюторы в РФ сообщили, что 90% поставщиков автозапчастей из ЕС приостановили поставки в РФ. Это огромная отрасль экономики, за которую были столь спокойны кремлевские лжецы. Десятки тысяч рабочих мест!

Некоторые заводы, как, например, Renault, которому принадлежит АВТОВАЗ и ХММР (выпускает Hyundai и Kia), оптимистично надеются вернуться к работе в ближайшее время. Остальные даже не называют приблизительные термины. КамАЗ планирует перейти на отечественную "начинку" машин в течение месяца. Но, как говорится, дурак мыслью богатеет.

Ценники на некоторые популярные модели увеличились в полтора-два раза. Средняя стоимость подержанных машин превысила 1 млн руб., а новые в среднем стоят около 2,7 млн руб.

Вторичный рынок встал. У России есть все шансы остаться «без колес». Тот, кто считает, что сможет добраться до работы пешком в лаптях и не обеспокоен состоянием российского автопрома, глубоко ошибается. Автомобиль – это не только кресло на колесах для комфортного перемещения. Это еще и логистика – товаров, пищевых продуктов, лекарств! Это «скорая помощь», которая может перестать быть «скорой» при отсутствии исправного автотранспорта, сейчас исключительно европейского производства. А транспортировать больного на УАЗе да еще по российским дорогам – это еще удовольствие. Кстати, «латать» дыры на дорогах тоже будет нечем. Их, правда, не привыкли латать и в мирные времена.

Автомобили бывают очень разными. Поэтому, когда речь идет о санкциях и практически остановке российского автопрома, следует иметь в виду, что проблемы, на первый взгляд такие отдаленные от рядового потребителя, коснутся всех сфер жизнедеятельности россиян.

И даже древняя исправная ВАЗ 2101, для большинства может стать недостижимой мечтой «на колесах».

А это в третьей декаде XXI века!