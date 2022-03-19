Профессиональный профессионал

Судя по биографии и военных действий министра обороны России Сергея Шойгу трудно назвать его военным; на язык так и просится слово «пожарный» (пусть пожарные не обижаются, но факты - упрямая вещь).

Но, возможно, бремя своих обязанностей Сергей Кужугетович перевел на услужливо подставленные плечи и головы своего ближайшего окружения, для чего назначил своими заместителями (а их у министра аж 12) если не стратегов, то заслуженных полководцев, от одного имени которых дрожит любой враг?

Давайте познакомимся со свитой министра поближе.

Первый заместитель министра Цаликов Руслан Хаджисмелович. По специальности экономист (заслуженный экономист РФ, не шутка!), Военного образования не имеет, в армии не служил. В Министерство обороны пришел с ... МЧС (еще один пожарный), где плодотворно работал под руководством Сергея Шойгу с 1994 года. Когда в 2012 году Сергей Шойгу был губернатором Московской области, Цаликов был вице-губернатором той же области, а затем в том же году стал заместителем министра обороны. Явно не стратег.

Заместитель министра обороны, статс-секретарь Панков Николай Александрович. Начинал свою карьеру в органах ФСБ, где дошел до руководителя Аппарата Совета безопасности РФ. С 2001 - в Министерстве обороны, с 2005 года - статс-секретарь и заместитель министра, в 2009 году уволен с военной службы, с сохранением должности. НЕ стратег и не полководец, а кадровик.

Заместитель министра Картаполов Андрей Валерьевич. Профессиональный военный. Биография Картаполова, его продвижение по службе не привлекают особого внимания, исключая период 2010-2018 годы. В этот период Андрей Картаполов последовательно занимал должности командующего 58 армией (Южный военный округ, граничит с Украиной), начальника штаба Западного военного округа (округ граничит с Украиной), начальника главного оперативного управления Генштаба, командующего войсками Западного военного округа. В 2018 назначен заместителем министра. В любом случае генерал Каргополов с 2013 года принимал непосредственное участие в разработке и выполнении агрессивных планов РФ, направленных против Украины. Не является участником боевых действий, то есть к сонму полководцев его причислить трудновато.

Заместитель министра Садовенко Юрий Эдуардович. Уроженец Украины. Начинал как профессиональный военный (в 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище). Но в 1994 году перешел в ряды МЧС (еще один пожарный), где и находился до 2012 года, в котором он стал руководителем администрации губернатора Московской области (то-то, одновременно с Сергеем Шойгу). Так он и сидел в губернии, но Сергей Шойгу о Садовенко не забыл, и тот в 2013 году был назначен заместителем министра - руководителем аппарата Министерства. НЕ стратег и явно не полководець.￼

Заместитель министра Булгаков Дмитрий Витальевич. Профессиональный военный, но военная специальность - тыловик. Хороший тыловик, заслуженный военный специалист, доктор экономических наук, профессор, но не стратег и не полководец. Перед назначением заместителем министра был начальником Тыла Вооруженных Сил РФ.

Заместитель министра Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич. Профессиональный военный, в 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2004 году, после академии Генштаба стал военным разведчиком (Грушники). В 2008 году был назначен председателем Республики Ингушетия, которую возглавлял до 2019 года, а в 2019 году занял должность заместителя министра. НЕ стратег и не полководец. Скорее, шпион.

Заместитель министра Иванов Тимур Вадимович. НЕ военный и до назначения на должность заместителя министра в 2016 году никогда им не был. Руководитель промышленных предприятий, в том числе предприятий ТЭК и оборонной промышленности. Заслуженный строитель РФ, почетный работник топливно-энергетического комплекса. НЕ стратег и не полководец.

Заместитель министра Криворучко Алексей Юрьевич. НЕ военный и до назначения на должность заместителя министра в 2018 году никогда им не был. Руководитель ряда промышленных предприятий, в том числе в 2014-2018 году - генеральный директор АО «Концерн« Калашников ». Тоже не стратег и не полководец.

Заместитель министра Попов Павел Анатольевич. Профессиональный военный. В 1990 году, после окончания военной академии перешел в ряды МЧС, в которых находился до 2013 года, когда его назначили заместителем министра. НЕ стратег и не полководец. Еще один пожарный.

Заместитель министра Александр Васильевич Фомин. Профессиональный военный. В 1993 году оставил армию с не указанных в биографии причин. В дальнейшем занимал руководящие должности на предприятиях и организациях, связанных с оборонной промышленностью и военно-техническим сотрудничеством. Заместителем министра стал в 2017 году. Отнюдь не стратег и не полководец.

Заместитель министра Шевцова Татьяна Викторовна. К армии никакого отношения до назначения ее в 2010 году советником министра обороны не было. С 1991 и до 2010 года работала в фискальных органах. Итак, тоже не стратег и не полководец.

Что по итогам можно сказать о руководстве Министерства обороны, ознакомившись с приведенными выше биографиями? Что среди них нет как стратегов, так и полководцев, три из руководства Министерства (а вместе с министром - четыре) - это, по сути, пожарные, еще четыре чиновника (а вместе с министром пятеро) в армии никогда не служили, хотя в этом может есть и определенный позитив. То есть, такой личный состав Министерства не вызывает паники, нет среди названных людей, от одной упоминания фамилий которых хватает дрожь.

Но, если вы внимательно читали этот сообщение, то, наверное, заметили, что названо одиннадцать фамилий. А заместителей - двенадцать.

Двенадцатый - первый заместитель министра, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Герасимов, профессиональный военный, в армии с 1973 года, и все время - только в армии, ни пожарным, ни ФСБшником, ни Грушники, ни налоговиком не служил. Прямая линия.

Вот на этом, двенадцатом, который военной прокуратурой Украины считается главным идеологом решения военного конфликта на Донбассе, который лично принял решение о начале войны в Украине, который находился на территории Украины во время событий в Иловайске (Иловайский котел), и сосредоточим наше внимание , однако в следующий раз.