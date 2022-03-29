Призрачные планы

Еще чуть больше месяца назад целые российские агрессии были понятны и четко определены. «Независимые» самопровозглашенные ЛДНР в административных границах областей, остальная Украина – под властью прокремлевских гауляйтеров – Мураева (Царева, Кивы, Януковича). Украинцам даже сложно было поверить, что в здравом уме Кремль мог надеяться на то, что вышеупомянутые персоны имели бы хоть какие-то шансы «управлять» Украиной... Но это на самом деле так. Было…

С тех пор, поняв абсолютную бесперспективность всех попыток поставить свободную Украину «на колени» и ошибочность самого утверждения об «освободительном» характере войны (!), которую Кремль «стыдливо» продолжает называть «спецоперацией», кремлевский коротышка пытается изобрести новые смыслы для оправдание преступной агрессии против Украины и добиться чего-либо, кроме постоянных поражений, экономических санкций и угрозы внутренних бунтов.

Безумная Путинская «идея» очередной самопровозглашенной республики в единственном захваченном областном центре, городе Херсон, с «треском» провалилась. Депутаты облсовета собрались лишь для того, чтобы объявить Херсон неотъемлемой частью Украины, а освобожденные от нацистов граждане вышли на улицы с украинскими флагами. Не удалось…

Через какое время уже заместитель начальника генштаба РФ Сергей Рудский заявляет на брифинге, что основной целью является «освобождение» Донбасса в административных границах Донецкой и Луганской областей и обеспечение безопасности ЛДНР, а все остальное, включая попытки штурма Киева, – это так, «диверсии для отвлечения внимания». Главная цель агрессии сократилась до программы-минимум: Донбасса и коридора в Крым. Остальные предмет военно-политических маневров.

Недавно, 27 марта, глава временной самопровозглашенной республики Леонид Пасечник заявил, что «в ближайшее время» на территории ЛНР может пройти референдум по присоединению к России. Такой же референдум больше всего ожидает и ДНР.

По мнению источников в Госдуме, референдум может пройти в следующее воскресенье 3 апреля, а Госдума может ратифицировать результаты голосования в самопровозглашенных республиках уже к 10 апреля.

Очередная путинская «идея» лишь подчеркивает военный, политический и ресурсно-экономический тупик, который, очевидно, охватил руководство России и заставляет Путина постоянно пересматривать свои планы и корректировать цели.

Конечно, кремлевский диктатор не собирается прощаться со своей мечтой о Великой Империи. Но, даже возможно осознав своими болезненными мозгами невозможность реализации в настоящих реалиях своих преступных планов, Путин пытается любым способом оставить себе оккупированные территории для того, чтобы втянуть Украину в «новый Минск» и попытаться учесть ошибки и достичь таких условий, при которых Украина не сможет дать ему достойный отпор.

Насколько нужно быть больным, чтобы верить в такие перспективы?!

Украина ни при каких условиях не покорится захватчику. Неадекватные ожидания Путина приведут только к уничтожению своей страны – России. И от такой желанной им «Новой Империи» останутся лишь самопровозглашенные территориальные образования, которым Москва будет совсем не указ. А Кремль со всем своим «плавсоставом» пойдет по пути, уже проторенному «русским кораблем»…