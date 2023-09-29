Превет, медвед

26 сентября Дмитрий ака Пьяный болван Медведев снова выродил из себя очередное прозрение и прогноз возможного будущего. Опять - мирового. Наверное, многие видели или слышали о новом ванговании, но есть смысл привести здесь эту страницу истории болезни, как напоминание о вреде пьянства и "тяжелых" препаратов.

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Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м..."

Анализ историй болезни дает врачам информацию об общем состоянии пациента, действенность лечения и прогноз возможного течения болезни в будущем. О выздоровлении пациента в конкретно этом случае речь не идет, поэтому этот пункт мы оставим за кавычками.

Что можно сказать... Токсическое поражение мозгов привело к прогрессирующей параноидной шизофрении с выраженной симптоматикой. При своевременном и правильном лечении большинство пациентов с шизофренией могут вести полноценную жизнь. Но, это - у людей. Это животное - неизлечимо.

С кем собирается "вступать в прямой конфликт" кремлевский дурачок? С НАТО? Маленькая (по меркам России), "но очень гордая" (из фильма по гениальному сценарию украинца Костюковского), Украина если и не сломала пока позвоночника российской твари, но стопроцентно отправила агрессора в тяжелый нокдаун. Так что же может тогда сделать с вором объединенное НАТО? Как говорят на россии: "Димон, на кого батон крошишь?!!!"

Страны НАТО имеют значительно больший экономический потенциал, чем Россия. В 2022 году общий ВВП стран НАТО составлял 45,7 триллиона долларов, а ВВП России - 2,2 триллиона долларов. Это означает, что страны НАТО имеют более чем 20-кратное преимущество в ВВП по сравнению с Россией.

Страны НАТО также имеют более высокий уровень экономического развития, чем Россия. В 2022 году ВВП на душу населения в странах НАТО составлял 43 000 долларов, а в России - 11 000 долларов. Это означает, что жители стран НАТО в среднем в 4 раза имеют более высокий уровень жизни, чем жители России.

Страны НАТО также имеют значительно больший военный потенциал, чем Россия. В 2022 году общие расходы на оборону стран НАТО составили 1,3 триллиона долларов, а расходы на оборону России - 80 миллиардов долларов. Это означает, что страны НАТО имеют более чем 15-кратное преимущество в расходах на оборону по сравнению с Россией.

Страны НАТО также имеют большие и более современные вооруженные силы, чем Россия. В 2022 году численность вооруженных сил стран НАТО составляла 3,5 миллиона человек, а численность вооруженных сил России - 1,4 миллиона человек. В армиях стран НАТО по состоянию на февраль 2022 года было 144 000 единиц бронетехники (по факту), у россиян этот показатель (на бумаге) составлял всего 60 000.

Летательные аппараты всех типов у НАТО - 20 723 единицы (3 527 - истребители, 1 048 - штурмовики, вертолеты - 8 485).

Россия на это могла ответить 4 1 73 машинами, из которых 772 - истребители, 739 - штурмовики и 1 543 - вертолеты.

Это просто цифры, не учитывающие ни хищения бюджета, ни реальный уровень жизни россиян, ни качество обучения, экипировки и вооружения солдат, сравнивая Абрамсы с Т-60 или Т-72.

Единственное, что может в абсолюте (возможно) противопоставить россия блоку НАТО, - это количество молчаливых униженных болванов, которых кремль (по его мнению. Ошибочному?) сможет поставить "под ружжо". Здесь таки "да". Такого количества "пушечного мяса" нет нигде. Россия - признанный "чемпион" по дорогам и дуракам.

Еще в россии есть БЧК (большая красная кнопка). Но больной/больные (потому что их на россии полно) постоянно забывает, что такая "кнопка" есть не только в россии. Отличие в том, что БЧК россии нарисована на ковре, висящем на стене в палате для буйных больных. И что там, за ковром, есть ли эта "кнопка" на самом деле и в каком она реальном состоянии - неизвестно. А в НАТО - она реальная и исправная.

Раньше была уверенность, что публикация страниц историй болезни кремлевского пьяницы - это один из механизмов кремлевской пропаганды для определения и формирования мнений простых и бедных на ум россиян.

Но сейчас, читая реакции "русской толпы" на эти продукты психоза, становится понятным, что и эта "кнопка" уже сломана и "формирует" только гнев, отвращение и презрение российского общества.