Преступное судилище

Преступления и цинизм обнаглевших русских оккупантов находятся вне привычной для ЧЕЛОВЕКА реальности. Но, к сожалению, кремль принудительно вовлекает в свою болезненную реальность все, до чего может дотянуть свои кровавые когти.

Кремлевский тлен разъедает разум и уничтожает душу. Когда славный украинский Донбасс, который оккупанты превратили в свою причудливую вотчину, стал поставщиком «пушечного мяса» для войска орков. Цена «русского мира» для оказавшегося в оккупации на территории «ЛНР/ДНР» украинского населения равна цене для кремля отдаленных уголков «необъятной», из которых на «кремлевский забой» в ад преступной войны отправляются тысячи пленников.

Путин не жалеет мяса, поняв, что кроме покорных обреченных рабов, у него ничего нет. Ни настоящей армии, ни новейших технологических вооружений, ни чести, ни свободы. Но бешеному диктатору и этого мало. Сейчас кремлевские власти пытаются превратить оккупированные территории в застенки для показательной казни символа мужества и победы украинской Нации – кровавого судилища над бойцами «Азова».

На сцене мариупольской камерной филармонии, в практически уничтоженном военными преступниками россии украинском городе, российские оккупанты собирают тюремные клетки. Как нужно бояться даже пленных украинцев, чтобы диаметр прутков клеток составлял 20 мм?!

«Кровавое шоу» путинской власти, запланированное на конец лета, позиционируется как «международный трибунал над военными преступниками». Трудно найти цензурные слова, чтобы адекватно определить суть этого бреда!

Бойцы «Азова» – военнослужащие Украины, выполнявшие определенные государством и законом обязанности по ЗАЩИТЕ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ на территории Украины! И они не могут быть осуждены другими государствами, тем более – такими, никем не признанными псевдогосударствами, каковы по сути так называемые ЛНР/ДНР.

Кто судьи? Кто решится на публичное совершение преступления против Защитников Украины? Кто еще, кроме подонков из россии и карманных псевдореспублик? Анонсирован ведь трибунал «международный»! Талибан, Сирия, хунта Мьянмы? Может ли прокурорские преступники «картофельного диктатора»?

Не с той стороны варят решетку! Именно эти мировые изгнанники и кровожадные отбросы во главе с путиным должны сидеть на скамье подсудимых! Именно им в полной мере за многочисленные грехи против человечества общество должно вынести свой приговор. Последний и смертельный!

Очередное публичное преступление, которое сейчас готовит кремль, – это проверка, в первую очередь, реакции мирового сообщества. Путин почему-то уверен в собственной неприкосновенности. Но он очень рискует. Терпение, какое бы оно ни было, рано или поздно оборвется и «Копье Нептуна» достанет его в любом бункере, где бы он ни находился.

Преступник понимает только грубую и нескрываемую силу. Путин – кровавый преступник мирового уровня. Поэтому его очень мало волнует "озабоченность" ООН и Красного Креста. Как и всех других международных организаций, пытающихся путем уговора остановить русского диктатора. Не получится у них ничего! Преступник уже не понимает человеческий язык.

Попытка «судилища» над бойцами «Азова» должна стать последним камнем на чаше весов настоящего международного правосудия, которое приведет к физическому уничтожению, как самого больного российского диктатора, так и его преступного до мозга костей режима.