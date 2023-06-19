Премия Дарвина - сомнительная награда, которой отмечают людей, погибших или стерилизовавших себя самостоятельно из-за своей глупости или неосторожности, часто пренебрегая основными правилами безопасности. Цель премии Дарвина - иронично отметить людей, которые неудачно использовали свою интуицию, здравый смысл и принципы выживания.

Много ли нужно ума, чтобы погибнуть, пытаясь сфотографироваться с диким животным или выполняя опасный трюк без должной подготовки и безопасности? Или играя с огнем, или, как обезьяна, со взрывчаткой? Но, несмотря на то, что будущие "номинанты" тоже охотно просматривают кадры, снятые такими "экстремалами" и часто поражаются их тупости и опрометчивости, потом сами же идут по их пути к гибели.

Когда человек погибает от своей глупости и при этом не ставит под угрозу жизни других людей - это его собственное дело и горе близких. Горе, при условии, что при жизни такой болван еще не успел достать свое окружение глупыми выходками. Как говорится, "умер Максим, да и .... с ним". А что делать, когда главную номинацию премии Дарвина пытается с бараньим упрямством получить целая страна? Еще и не сама, а пытаясь собрать перед своей глупой погибелью максимальное количество жизней ни в чем не повинных людей - жителей других стран?

Премия Дарвина не является официальным научным или юридическим признанием. Она больше представляет собой фольклорный феномен. Такой себе юмористический способ высмеять экстремальное безрассудство и неумение соблюдать правила безопасности и использования здравого смысла во всех аспектах жизни. И здесь ключевое - "здравый смысл". То есть то, чего подавляющее, доминирующее количество населения России, лишилось уже много лет назад.

Кто в здравом уме и при не истерзанном разуме, "закрыв глаза" и не замечая проблемы собственного дома: отсутствие ремонта, мебели, транспорта, лекарств, продуктов, одежды, отдыха и, вообще, любых перспектив, будет врываться к соседу, убивая хозяев, их детей и родителей? Зачем? В поисках "лучшей доли"? Для кого?!!! Пока не вторглась нищета, сосед и так жил ничего себе. По-всякому бывало: ссорились, драли чубы друг другу, мирились, пили рюмку за одним столом. Жили! А нищие-соседи - выживали. Вот и вся разница...

Не надо иметь ум по колено, чтобы понимать - денег, которые тратит путинская власть на преступную войну против Украины, с головой хватило бы для того, чтобы закрыть большинство острых экономических и социальных вопросов современной России и превратить рязанскую область и другие российские "задрипанщины" в некие "швейцарии" по уровню комфорта проживания. И любая более или менее умственно способная власть, даже коррумпированная и "воровская", не ради населения-стада, а для сохранения собственной кормушки, вложила бы деньги в строительство более комфортных загонов и наполнение яслей для скота.

В середине прошлого десятилетия на Полтавщине произошел громкий "свиной бунт". В одном из населенных пунктов дельцы построили огромную, довольно современную, свиноферму. На это у них хватило и денег и ума. А вот на то, что выращивать в жажде наживы вместо запланированного количества голов скота в несколько раз больше поголовья, совсем глупая идея - на это уже ума не хватило. Вполне понятно, что такой нагрузки не выдержали ни очистные сооружения, ни вентиляция. Да и прокормить такое количество животных в таких уплотненных условиях очень трудно. Бедные животные начали умирать. Сотнями и тысячами. Живописными просторами Полтавщины начал распространяться страшный запах и предчувствие экологической катастрофы регионального масштаба.

Люди не выдержали и взяли в осаду свинокомплекс. Полиция, ругань, драки. С обеих сторон скандала присоединилась власть разных уровней и бизнес-конкуренты горе-владельцев. Шумно и зловонно было в Беликах. Не вдаваясь в темные закулисные подробности закончилось все банально - повысдыхали свиньи. Восстал новый вопрос: "Где же мы их всех хоронить будем?" Как-то прикопали. Невинных свиней жалко. Грусть... Но вонь исчезла.

Вот так и путинская эпопея вони и смертей в конце концов завершится. Повысдыхают проклятые оккупанты во главе со своим глупым владельцем российского свинокомплекса. Где-то уже найдем место, где их прикопать. Все вместе. Но жалеть за россиянами, как за невинными свиньями, мы не будем. Животные не выбирали собственную судьбу. За них все решил владелец. Так это же животные! А россияне уверены в том, что они люди. Возможно! Но настолько глупы, что бездумно прут за своим умственно изуродованным кремлевским "владельцем" и наградой и единственной перспективой для них будет получение коллективной "премии Дарвина" за самое массовое безумие, ставшее причиной самоубийства целой нации недочеловеков!