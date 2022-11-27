Пожалуй, единственная «ценность», которая еще осталась значимой для россиян (кроме водки) – это деньги. Оно и неудивительно. "Мораль", "Духовность" и другие общецивилизационные подлинные ценности пришлись "не ко двору" стране утраченных надежд. Остались деньги… …для одних россиян, тех, кто считает себя «элитой» и причастен к кремлевскому «олимпу». Для других – жалкие крохи, которые «олимпийцы» бросают вниз, на «дно» россии, как когда кормили уток на городских прудах мордора.

Каждый настоящий рыбак знает простую истину: рыбу ни в коем случае не нужно перекормить. Она не будет клевать на крючок. Власть кремля те еще рыбаки и эту истину усвоили очень давно. Поэтому «подкормка» идет по принципу «чтобы не повыдыхали». И «рыба» охотно клюет на те жалкие крохи, на которые «расщедряется» путинская власть.

Поняв, что "могилизация" не вызвала никакого "духовного подъема в сердцах" простых россиян, а "кормить" свежее "пушечное мясо" обещанными в болезненном агитационном пылу сотнями тысяч "деревянных" себе дороже, кремль решил не поскупиться на премии за «боевые достижения». Ну как, не поскупиться… Где кремль, а где – щедроты! Поэтому и «премии» выглядят так, будто оркам в бою противостоит не мощное войско, оснащенное реально новейшими образцами оружия, а какое-то сборище «в лаптях и на бричках, оснащенных пулеметами «максим» 1883 года рождения.

«Прайс» премий за уничтоженную украинскую технику, обнародованный российским телеканалом «звезда» (какие-то некрасивые ассоциации!)), выглядит следующим образом:

За сбитый самолет – 300 тысяч «деревянных»

За сбитый вертолет – 200 тысяч «деревянных»

За уничтоженный танк – 100 тысяч «деревянных»

За БТР, САУ, беспилотник – 50 тысяч «деревянных»

На чем же, по мнению кремля, летают Защитники Украины, если за наш самолет оркам предлагают «огромные» 300 тысяч? На метлах?! Ведь россия полностью знает реальную стоимость боевого самолета и не раз убеждала в такой своей «осведомленности» собственных военных.

Уже погибшего на Украине «хероя россии» Канамата Боташева за потерю самолета Су-27У в 2013 году решением суда было приговорено к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 5 млн рублей (обвинение настаивало на полном возмещении ущерба – более 100 млн рублей).

С майора ПКС Василия Савельева, который в 2020 году во время учебного боя по-настоящему сбил самолет условного противника, минобороны России хочет получить более миллиарда рублей!

Балашовский суд требует взыскать с бывшего борттехника-инструктора, капитана ВВС России Юрия Терешина стоимость разбившегося по его вине военного транспорта более 11 млн рублей.

Таких историй много. И «расценки» существенно, в десятки или даже сотни раз отличаются от предложенных «премий» для мордорских горе воинов.

«То не то, то – другое!» кричит кремль. На россии все «другое»… Украл колбасу на 50 рублей – сел на 5 лет. Убил человека – сел – из тюрьмы «могилизовался» – бесславно подох – «херой россии»!

Нам, украинцам, что к ним! Уничтожали и будем уничтожать, пока вся московская нечисть не повыдыхает или не уйдет в свои болота. А вот россиянам, тем простым, обманутым и обесчещенным кремлевскими властями, пора было бы немного задуматься и понять в конце концов, за чей счет «правит бал» безумный диктатор.

Тем более что деньги они могут зарабатывать и просто сдаваясь в плен на российских самолетах или танках. У нас, украинцев, расценки на это зерно намного выше!