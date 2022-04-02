Предостережение

Закончился первый день переговоров Украины и России в Турции. Достигнуты определенные предварительные договоренности, которые дают надежду на завершение боевых действий. На первый взгляд, результаты этого дня и предложения Украинской стороны, рассмотренные и принятые стороной агрессора, вполне логично вкладываются в тезис, что россия эту войну уже проиграла, получив вместо молниеносной победы затяжную позиционную войну с огромными потерями.

Россия не готова к продолжению войны. Она практически исчерпала военный ресурс «победной армии», который оказался не столь уж мощным. Путин отчаялся от разоблачения фактов многомиллиардного постоянного хищения военного бюджета и понял, что россия не выдержит. Лучше остановиться сейчас. Попытаться оставить себе Донбасс и Крым в подтверждение тезиса об успешности спецоперации для внутренней аудитории.

А внеблоковость Украины должна стать вишенкой на торте прокремлевской пропаганды, как признак успешной демилитаризации и денацификации.

Цели достигнуты, Путин победил всех врагов, бла-бла-бла… Украина получает мир и покой, Кремль – чувство собственного достоинства, россияне – иллюзорную победу над врагами россии. Европа снимает санкцию. Все счастливы…

Недооценивать врага – это последнее дело. Зная коварство Кремля, его заявлениям о «первых шагах» к стабилизации ситуации, нет веры. Ну не может Путин не понимать, что реально отступив сейчас от кровожадной идеи уничтожения Украины как самостоятельного «неподкремлевского» государства, он ставит крест на своем личном будущем. И не только политическому. Вообще – в будущем.

И, полностью, дело не в том, что у кремлевского деда на старость прорезалась совесть. Ему глубоко чихать на жизнь как «своих», так и «чужих». Такого горбатого даже могила уже не исправит.

Какими бы ни были бестолковыми кремлевские вожди, они должны понимать, что Кремль не одержал военную победу в этой войне, Украина не разгромлена, и предложения озвученные украинской стороной совсем далеки от «акта о капитуляции» с односторонними требованиями Кремля.

Напротив, фактически Украина станет частью НАТО, поскольку страны НАТО будут гарантами безопасности, при этом платить за это Украине не придется, что, конечно, выгодно.

При этом НАТО после войны увеличит количество солдат и оружия вокруг России. И произойдет это уже сейчас, а не когда-нибудь, впоследствии... Это выгодно исключительно Украине.

Референдум будет проходить только если Россия выведет свои войска с территории Украины и прекратит военные действия. Вывод российских войск должен состояться за позиции, занятые после 24 февраля 2022 года.

Будущее Крыма выносится отдельным вопросом, то есть принадлежность Крыма ставится официально под вопрос. То есть Кремль соглашается, что Крым – это спорная территория!

Как результат – россия остается даже меньше, чем «ни с чем». Разбитая армия, глубокий экономический кризис, международная изоляция, явная угроза социальному бунту. Оно Кремлю «нада»?

Нет, не "нада"! А Кремль, пока, это Путин. А Путин всегда делает только то, что выгодно лично ему.

Поэтому ни в коем случае не следует расслабляться. Наступает по-настоящему решающий момент. Крыса практически загнали в тупик. Но еще не выбили ему все зубы и не выдрали когти. Крыса по-прежнему была готова на всякую подлость и гадость, а в его нынешнем состоянии от нее следует ожидать страшных поступков.

Разве что крысу уже втайне вынесли ногами вперед из его бункера и прикопали под белой березкой.