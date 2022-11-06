Праздник обреченных

18:44 04 ноября Киев, Украина

Сегодня Россия празднует очередной «скрепно-фэнтезийный» праздник – День народного единства. Нонсенс… Современная путинская россия и «народное единство» - это абсолютно противоположные вещи.

Выдавать «желательное» за «действительное» совершенно обычная тактика кремля. А что ему еще остается делать в стране, которая разваливается под давлением внутренних и внешних проблем, спровоцированных действиями душевнобольного кормчего и его нозологически тождественного окружения.

О каком «единстве народа» может идти речь, если подавляющее большинство представителей этого «народа» не умеет пользоваться вотерклозетом и считает абсолютной целесообразностью размещение туалета во дворе для того, чтобы «в доме не воняло» и пытается вскипятить воду в электрочайнике, поставив его на газовую плиту? Хотя, возможно, именно эта часть народа России и самая объединенная?! Они действительно максимально «объединены» в своем невежестве и примитивизме, которым охотно пользуется другая, значительно меньшая часть «народа», потребители «майбахов» и вил на Лазурном побережье.

Так это праздник первой или второй части «народа»? Или, возможно, это два отдельных праздника?

По официальной версии, День народного единства был основан властями России в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке».

Интересно, что 25 октября 1612 (4 ноября по новому стилю) в Москве не произошло никаких значительных событий. Все, как всегда, «от фонаря»… Но отмечать праздником дату так называемого «окончания Смутных времен» в то время, когда современная россия с головой ушла именно в тотальную «смуту» – это все равно, что импотенту праздновать день «традиционной физической любви» »…

Кремлевская пропаганда заявляет, что в 2022 году впервые за последние десять лет россияне «заявили о важности Дня народного единства и что, по мнению большинства граждан, этот праздник «объединяет и сплачивает людей». О том, как манипулируют даже реально полученными данными разные «вциомы», известно очень давно. «Важность» этого «праздника» для подавляющего большинства россиян исчерпывается тем, что это выходной. То есть – конституционное право среднестатистического представителя народа россии в очередной раз посадить себе на плечо пушистого алкогольного бельчонка. На этом привлекательность «народного праздника» исчерпывается…

Единственное, что по-настоящему объединяет сейчас народ России – это обреченность! И если эта обреченность, которую «подарил» россиянам кремль, действительно объединяет народ россии, то это настоящая «народная беда»! А праздновать собственную беду вряд ли есть признак великого ума. Хотя, «россия» и «ум», это тоже две совершенно разные вещи…