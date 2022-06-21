Право на "право"

Сенсации, которую предсказывал Песков, анонсируя выступление путина на Питерском форуме, не произошло.

Традиционный бред диктатора о «Вине Запада» во всех мировых неурядицах уже не вызывает даже снисходительной улыбки у слушателей. Но весь «доклад» несменного управленца говорит о том, что он продолжает носиться со старой идеей о разделе мира на сферы влияния и намерен и дальше повышать ставки в конфронтационном псевдодиалоге с Западом.

Единственное, что сдерживает сейчас россию от полного экономического, политического и социального фиаско – это огромные прибыли, которые она получает за продажу собственных энергоносителей. Нефтегазовые доходы бюджета за январь-апрель 2022 почти вдвое превышают показатель аналогичного периода предыдущего года.

Именно за счет «нефтегазодолларов» Кремль имеет возможность увеличивать бюджетные расходы. Благодаря этой «палочке-выручалочке» у путина есть возможность «бросать кости» российскому обществу для уменьшения внутреннего социального напряжения. Вот и на этот раз путин много говорил о программе поддержки рождаемости, ипотеке (отдельно подчеркивая завершение программы в 2022 году – то есть подталкивая граждан к участию, чтобы удержать строительную отрасль), затронул образование. И многое, очень многое – о развитии малых населенных пунктов. Что вполне логично, поскольку большое количество представителей депрессивных регионов, составляющих «львиную долю» воюющих в Украине военных преступников, могут задать путину вопрос «почему там лучше?» и сделать определенные выводы, которые так не хочет получить кремль.

Если бы в россии не было нефти и газа, недоимперия уже давно бы «отдала Богу душу» (при условии, что Он бы ее, такую черную, принял).

Бремя огромных затрат для продолжения преступной войны в Украине на фоне Западных санкций обескровливают и разрушают россию. Весь поток имперской информационной грязи, утверждающий о самодостаточности россии, разбивается о реалии жизни.

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в стране была провалена. Провал импортозамещения наблюдается в ассортименте товаров народного потребления, а также в других сферах.

О каком вообще «импортозамещении» может идти речь, если такие отрасли как сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий зависят от импортного сырья и комплектующих на 90%?!

Даже учитывая то, что россия и может снабжать себя продовольственными товарами, она зависит от импорта семенного фонда (в среднем на 40-55% по разным культурам, на 98-99% по сахарной свекле, на 50-70% по подсолнечнику, кукурузе, ячменя и рапса, полная зависимость по овощным культурам).

В легкой индустрии толика импорта составляет 70-90%. Все – от ткани до пуговиц и замков – импортное. Доля импортных лекарств в россии в 2021 году составила 67 %. При этом следует учитывать, что для производства так называемых «российских» препаратов используются преимущественно импортные субстанции, технологии и оборудование.

Россия столкнулась с нехваткой элементной базы, которую невозможно компенсировать из-за «параллельного импорта». Поскольку КНР пока не способствует решению проблемы, кризис российской электроники будет еще больше расти, как минимум, в ближайшие полгода.

Экономика россии уже «треснула» по всем швам. Неизбежную волну недовольства общества резким снижением уровня жизни пока унимает доход от спекулятивного экспорта энергетического сырья. Поэтому следует ожидать в ближайшем будущем нового витка повышения ставок и блефа кремля в противостоянии с Западом, а прежде всего – Европейским Союзом.

Период высоких цен с соответствующими дополнительными доходами для бюджета россии, обусловленный спекуляциями с поставками нефти и газа, москва будет пытаться использовать для давления на страны Запада с целью заставить «сдаться» и пойти на смягчение или по крайней мере не усиливать режим санкций.

Понимая, что до конца года ЕС намерен отказаться от 90% российских поставок нефти, кремль может пойти на прямой шантаж с ограничением поставок нефти в ближайшие месяцы.

Сейчас очень важно поддастся ли ЕС блефу и угрозам кремля, или же наоборот – использует все резервы европейских стран относительно энергообеспечения и потенциал бережливого использования энергоресурсов. Именно это будет определять общее состояние и возможные потери экономики РФ.

Путин отмечает готовность россии «идти до конца» и делать «все, что захочет» по «праву сильного». Но будет ли такое «право» присуще полуразрушенной россии – зависит сейчас от наших европейских партнеров и их готовности избавиться от «нефтегазовой иглы».

Со своей стороны Украина сделает все возможное, чтобы доказать, что «право сильного» не может принадлежать преступной власти российского диктатора.

Потому что это законное право демократии и свободы!