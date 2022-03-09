Российские власти из последних сил своей агитационной машины отбиваются от Правды. Тотальной ложью… Но этого оказывается мало. Ложь не справляется и Правда все же просачивается в информационное пространство России. Поэтому Кремль, поняв проигравший информационную войну, решил усилить свой информационный террор репрессивными методами.

Репрессий за "фейки", а именно так на кремлевском языке теперь зовется Правда, о действиях российских вооруженных сил одобрено профильным комитетом Госдумы РФ:

- за заведомо ложные сообщения – штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, или до 3 лет колонии;

- за заведомо ложные сообщения, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием улик или по мотивам ненависти или вражды – штраф от 3 до 5 млн. рублей, или от 5 до 10 лет колонии;

— за заведомо ложные сообщения, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии;

- за призывы к препятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности (если раньше в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) – штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или до 3 лет колонии.

Путин уже давно поставил «вне закона» в России здравый смысл и демократию. Теперь к ним официально присоединилась правда. И историей всей цивилизации давно доказано – Правда всегда ПОБЕДИТ!