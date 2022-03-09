Правда глаза колет

Бывший глава МИД РФ Андрей Козырев, возглавлявший Министерство иностранных дел РФ с 1990 по 1996 год, дал интервью каналу CNN. В разговоре с журналисткой Кристианой Аманпур он назвал агрессию России против Украины «варварским поступком». «Мог ли я представить это, когда был министром иностранных дел, это было полностью исключено».

«Они (власть Кремля) сорвались с цепи и чувствуют себя безнаказанными как дома, так и за границей. И это усугубило аппетит. К сожалению, не для обустройства России. Сейчас они этой братоубийственной войной разрушают будущее всех братских народов», – сказал он.

По мнению Козырева, санкции Запада против России «должны начать применяться к лицам, принимающим решения, или к исполнителям этих лиц, принимающих решение в правительстве. Но предупредил, что санкции, направленные против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, «подобны почти ничего не делать — потому что, я думаю, на их имена ничего не записано… Вы не можете найти их активы. Это все [с] другими людьми».

Козырев давно известен своими антипутинскими настроениями. С 2012 года он проживает в Майами (США) и периодически критикует путинские власти, предрекая приближение ее бесславного конца. 20 июля 2015 года в американской газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья Козырева «Россия на пути к смене режима». Автор выразил уверенность в неизбежном крахе «авторитарной, антизападной и коррумпированной» политической системы Путина.

Автор уже тогда рекомендовал западным лидерам противостоять Путину, не ждать смены режима в России, а «действовать уже сейчас».

В октябре 2019 года Козырев опубликовал там же статью с призывами к импичменту Дональда Трампа, разоблачениями реальной сущности нынешней России и СССР, а также призывами к Америке снова стать «маяком нравственной истины».

Интервью вызвало гневные отзывы со стороны сторонников Путина и его преступных действий. Они называют Козырева предателем и перебежчиком, пытаясь представить интервью умного человека как «выполнение заказа Госдепа, которому сейчас служит Козырев». Обвинять кого-то в собственных грехах – совершенно привычное для Кремля дело. Путин на самом деле сорвался с цепи и пока чувствует себя в своем бункере совершенно безнаказанным.