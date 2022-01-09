Поздравление Путина с Новым Годом – скорбная речь на темном фоне

Для подавляющего большинства россиян Новый год начинается не с боем курантов, а с выступления президента Путина, которым завершается год прошлый. И, вот, на экранах телевизоров появляется он. Весь черный, сливаясь с черным небом. Внизу протянулась пусто мёртвая Москва, подсвеченная адским пламенем. Кровь стынет в жилах гораздо сильнее шампанского в праздничных бокалах… Дождались…

Владимир Путин выступил со своим продолжительным новогодним обращением. Оно длилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. 700 слов без адресата, ни о чем…

За эти практически 7 минут Черная Фигура ни разу не улыбнулась. Если выключить громкость на телевизоре, то возникает впечатление, что Путин провозглашает скорбную речь на похоронах надежд нации к лучшему, которого не ожидается. Режиссера этой «праздничной» речи следует наградить за создание идеального образа Доктора Зло. Если бы не бронежилет, распирающий пальто кормчего, отвлекая внимание от речи, образ был бы совершен. Лишь напряженные пуговицы немного испортили общую картину.

Начав свою ежегодную речь философским постулатом из ассортимента «Капитана Очевидность» о том, что время переносит людей из прошлого в будущее, Путин сообщил соотечественникам о «добрых переменах», которые начались в российском обществе и тесно связаны с проблемами уходящего года. проходит. Именно с проблемами, трудностями и испытаниями, а не с положительными процессами, запущенными в прошлом году. Ибо таких не было. Но могут ли такие изменения быть хорошими?

Затем Путин выразил «слова поддержки» тем, кто потерял родственников из-за пандемии ковида. Причем, какие-либо конкретные слова так и не были сказаны. Только «слова поддержки». Потому что это за слова – родственники погибших должны угадать сами. И сами этим словам они должны обрадоваться, почувствовав поддержку.

Как и предыдущие 20 лет подряд, не забыл Руководитель и о «трудностях», которые «удалось преодолеть». 20 лет Россия постоянно преодолевает трудности, а они под Новый год снова упрямо появляются. И так до бесконечности.

Практически вся речь Путина была пронизана обезличиванием русского общества. Полное отсутствие упора на личности и индивидуализма как метода построения самодостаточного общества. Россия превратилась в серый муравейник, когда каждый является ничтожностью, но вместе, по мнению Путина, образуется некая сила. Ничего нового так и не было предложено. Речь воспринималась как эхо архаики из СССР. Типичные призывы типа «Россия станет сильной» и «решим общенациональные задачи». Обращение к Личности как таковой в речи так и не появилось.

Индивидуальность в приветствии появилась только в отношении силовиков, «выполняющих воинскую обязанность». Но персонификация приветствия характерна только для сферы деятельности, подчеркивающей милитаризм современной России. Во всех этих «исполнителях воинской обязанности» нет души, нет никакого личного качества, черты, которая отличала бы сотрудника №1 от сотрудника №2. «Боевой пост», «правопорядок» - постоянно повторяются одни и те же слова и фразы, обращенные к силовой вертикали.

Современная информационная эра – это эпоха личностей и индивидуалистов, образов и стилей, но не эпоха коллективного труда во имя «большой (по меркам Кремля) цели». Но по-прежнему в выступлении Путина нет граждан. Есть только призрачные тени каких-то «семей». Есть обезличенные «люди», которые идут к обезличенной цели, не зная для чего и для кого. Есть призыв к солидарности, но нет тех, кого можно было бы объединять. Да и некому.

Никто так и не понял, о чем была эта речь, это приветствие (если его можно так называть). Много слов, много времени, все вокруг смысловой «пустоты» или размышлений о былом величии и людях, как инструмент – а не ценность. Пожелание успехов в работе, учебе и творчестве, а затем пожелание вырастить свободных граждан выглядело в исполнении Путина как откровенное издевательство. Очередные «байки из склепа».

Кстати, за последние месяцы Институт философии Российской академии наук (РАН) заказал несколько исследований, изучающих ад. 742 тысячи рублей было потрачено на исследование «Есть ли злом существования ада». Похоже, что власти Кремля готовятся к переезду. По крайней мере, кормчий выглядел на экранах телевизоров, как тот, кто уже давно там живет.

Новый год уже шагает по России — снова сажает недовольных, лишает гражданства, прячет солярку и бензин, рубит электричество, портит теплосети, разгоняет инфляцию до космических скоростей. А впереди этой красоты – Путин в бронежилете. Без лошади.

В сети продвигается мнение, что через несколько лет бронежилет научится обращаться к нации лично, без наполнителя...