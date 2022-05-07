Поспешишь - людей насмешишь

27 июля во Киеве прошла Крестный ход в честь 1033-летия Крещения Руси-Украины, которую провели священники Украинской православной Церкви Московского Патриархата. Почему на день раньше? Потому что даже таким образом представители УПЦ МП пытаются противопоставить себя единой настоящей церкви Украины - Православной Церкви Украины (ПЦУ).

После того, как в 2014 году Россия показала свое истинное лицо, очень далеко от «братского», УПЦ МП на долгие годы осталась единственным легальным центром «русского мира» на Украине. После предоставления томоса от Константинополя для Православной Церкви Украины, получила возможность стать частью единой церкви Украины. Но промосковские священники в большинстве своем выбрали другой путь. Поэтому до сих пор УПЦ МП является проводником интересов РПЦ и Кремля на территории Украины.

Сегодня, 28 июля, в Украине официально отмечают 1033-ю годовщину Крещения Руси-Украины. Это событие фактически стала моментом духовного рождения нашего государства Украины. Хотя историческую важность Крещения Руси-Украины в 988 году и окончательного основания Киевской Митрополии невозможно переоценить, но сама наша Украинская Православная Церковь, ее корни и истоки действительно достигают гораздо глубже, вплоть до времен проповеди на украинских землях святого апостола Андрея Первозванного.

Владимир Великий, став практически крестным отцом Руси-Украины, был на самом деле далеко не первым, кто принес христианство на земли современной Украины. По историческим исследованиям, еще в 955 году, за 33 года до Крещения Владимиром, его бабушка, равноапостольная княгиня Ольга приняла христианскую веру. По ее велению по всей тогда еще языческой Киевском государстве возводились храмы, а сама она, как ревностная христианка, распространяла слово Божие среди народа.

Но даже княгиня Ольга была первой верующая среди правителей Киева. Еще почти столетием раньше христианскую веру принял святой благоверный князь Оскольд, и ее пострадал, став одним из первых киевских мучеников. В том же IX веке на Закарпатье проповедовали святые равноапостольные просветители Кирилл и Мефодий, и во время путешествия в Херсонес еще в 861 году святой Кирилл собственными глазами видел Псалтырь и Евангелие, написаны «русскими письменами».

Поэтому история христианства на Украине гораздо глубже и берет свое начало задолго до памятного 988 году Крещение Руси-Украины Владимиром Великим. Но вера не измеряется годами. Единственным мерилом веры может служить единство верующих в своей вере. Украина «повезло» иметь в соседях страну, власти которой всеми силами пытается нарушить единство украинской нации. В том числе - единство веры. Кремль любым способом пытается препятствовать созданию новой Украинской автокефальной церкви. В 2018 году Московский Патриархат УПЦ имел легальный шанс порвать с Москвой и начать строить отдельную украинскую церковь. И очень многие ее верующих ждали, что именно так она и поступит. Но, за исключением двух епископов, МП выбрал не свою украинскую паству, а своих московских покровителей, отмежевался от объединительных процессов и разорвал общение с Вселенским патриархом.

Массовая Крестный ход в честь празднования 1033-летия Крещения Руси-Украины, которую, несмотря на опасность распространения заболевания COVID-19 провели священники Московского Патриархата четко указала на то, что Московский Патриархат не занимается здоровьем своих верующих.

Несмотря на эпидемическую опасность, по данным правоохранителей, в Ходе приняли участие около 60 000 участников из разных концов Украины. В этом году даже Русская православная церковь отказалась от Крестного Хода в Москве. От массового мероприятия в честь 1033-летия Крещения Руси-Украины в Киеве отказалась и Православная Церковь Украина. Поэтому такой массовое мероприятие (а в самой ПЦУ говорят о более чем 350 000 верующих - участников Иди, вызывает, по меньшей мере, недоразумение и удивление. По данным Укринформа, людей из разных регионов Украины свозили в Киев на автобусах, а оплачивали это в одних епархиях - якобы нардеп Вадим Новинский и ОПЗЖ, в других - официально митрополия УПЦ МП.

Как-то не очень отрадно звучат слова одной из участниц Крестного Хода из Николаевской области, которая на вопрос журналистки о соблюдении карантинных ограничений при таком большом количестве людей, ответила, что «если душа будет здоров, будет здоровым и тело». Дай то Бог! Но лучше было бы, если бы УПЦ Московского Патриархата во время пандемии больше волновало здоровье верующих, а не сомнительная публичная пиар-акция с таким количеством людей.

P.S. Представители ОО «АРДИС» не смогли обойти вниманием очередную пиар-акцию УПЦ МП, ставит под угрозу здоровье украинский. 27 июля они провели акцию, развесив по Киеву плакаты с поздравлениями и пожеланиями мира, уюта и праведных деяний от представителей ПЦУ и саркастические от УПЦ. Реакция представителей русской церкви на эти плакаты свидетельствует о правильном понимании нами глобальных разрушительных процессов, задуманных Москвой.

ОО «АРДИС» и предоставили пытаться препятствовать любым попыткам вмешательства со стороны Кремля в жизни независимой Украины с целью лишения Украинской нации достижений Революции Достоинства!