Посмертный пряник

Путинская власть всячески пытается найти те «пряники», которые мотивировали бы военнослужащих на самоубийственную войну против Украины. Минобороны России предлагает присвоить статус ветеранов военнослужащим РФ, участвующим в вооруженной агрессии против Украины.

Проект федерального закона готов и обнародован, для этого ведомство приглашает в 2022 году 5 млрд рублей. Власть предлагает предоставить смертникам следующие льготы:

- доплаты к пенсии. Учитывая количество погибших со стороны рашистов, этой льготой успеет воспользоваться 1-2 процента обреченных на смерть молодых парней. И это не долго. Ибо с боевыми ранениями и разваленной медициной РФ они долго не проживут;

- налоговые, жилищные и коммунальные льготы. Последним местом нахождения большинства воинов будет могила, поэтому, в первую очередь, такие льготы касаются лишь предоставления бесплатного места захоронения под простым деревянным крестом. И то в лучшем случае;

- Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Понятно, что речь идет исключительно о транспортировке тела к месту захоронения;

- Путевки для реабилитации или отдыха и отпускные льготы. Единственное место реабилитации для агрессора – это международный военный трибунал, который позволит посетить реабилитационные лагеря строгого режима в живописных местах;

- снабжение протезами и протезно-ортопедическими товарами. Имеются в виду подарочные наборы «Собери себя в одиночку», которые состоят из деревянных и даже пластиковых имитаций конечностей и голов, щедро украшенных Георгиевской лентой, на которые Роскомстат прогнозирует широкий спрос в послевоенной России.