Последствия прохода российских войск через Чернобыль

Россия уже десятый день наступает на Украину по всем фронтам. Вопреки обещаниям в видео обращениях Президента, ни один регион на демонстрирует желания воссоединиться с РФ в «историческую советскую Украину», даже русскоязычные регионы забрасывают технику коктейлями Молотова и щедро кроют русским матом. За 4 дня ни в одном городе не сдались и не вывесили российские триколоры, а очереди добровольцев в пункты территориальной обороны растягиваются на сотни метров.

Прискорбно, что такие же очереди в донорские пункты крови. Много ракет, запущенных из России и Беларуси, попадают в жилые дома, садики. И это происходит не случайно, а в результате размещения диверсантами на местах меток для корректировки огня. Путин заявлял о спецоперации для спасения населения ДНР/ЛНР, свержения действующей украинской власти. Но зачем убивать мирное население и разносить в руины города?

Попытки прорваться на территорию Украины совершались вдоль всей границы, соприкасающейся с РФ и РБ. Тогда какой смысл нападать через Чернобыль? В 2000х АЭС накрыли саркофагом, потому что предыдущее укрытие было ветхим. В результате боев с украинскими нацгвардейцами и пограничниками уровень радиации в зоне отчуждения вырос. Украина заявляет, что вокруг Чернобыльской АЭС радиация выросла из-за того, что тяжелая военная техника РФ подняла радиоактивную пыль. О том, есть ли повреждения самой электростанции, оккупировавшие российские войска информацию скрывают.

По официальным данным, число ликвидированных солдат, которые вторглись в Украину, уже приближается к 10000, сотни взятых в плен. Нынешнее поколение молодых и сильных уже погибает из-за больных амбиций Путина и бездумной стратегии наступления. Теперь возникла не только угроза Третьей мировой войны, второй Чернобыльской катастрофы и более страшной техногенной катастрофы на Запорожской АЕС. Это значит, что нынешний цвет нации погибает бесцельно, а следующее поколение может стать инвалидами и уродами. Кому-то из россиян и белорусов нужна война с Украиной?