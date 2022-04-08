Последователи Орды

Россия действительно занимает первую строчку в «табелях о рангах» среди мировых стран. Наносить горе, творить жестокость, нести смерть – в этой России нет равных.
Это то единственное, что умеют ее озверевшая армия, ее людоедский государственный аппарат. Это то, что приветствует ее почти полностью обезлюденное население.В конце февраля Россия приступила к уничтожению украинцев и самой страны Украины. Целенаправленного уничтожения целой нации в ХХІ веке практически в самом центре Европы.
Убедившись в собственной безнаказанности за последние годы, россия присвоила себе средневековое «право сильного» и в «лучших традициях» половецких набегов накатилась волной террора на территорию свободной Украины.
Это не война. То, что творят агрессоры против мирного населения Украины – это настоящий средневековый сокрушительный террор. Да еще неизвестно, видели ли жители средневековья подобные ужасы…
Современная армия РФ превратилась в орду, для которой убийства, изнасилование и мародерство, похоже, является дополнительным официально признанным стимулом для рекрутинга.
Война в Украине навсегда изменила мировое отношение к «русскому миру». Культурное наследие, которым так гордились россияне и восхищались европейцы, превратился в изнасилованных и зверски убитых маленьких девочек, трупы которых потомки Пушкина и Лермонтова потом давили на одноименных улицах Киевских пригородов танковыми гусеницами.
Российская мерзость убивает тех, кто по требованию самих же кафиров надел белые повязки. Тех, кто пытается спастись в автомобилях или пешком. Тех, кто просто едет на велосипеде. Стоит в очереди за хлебом. «Освободители» дымовыми гранатами выгоняли из подвалов женщин и детей и расстреливали.
Те, кто так сражается, не регулярная армия, не воины, а бесчеловечный сброд... Который даже не пытается скрыть содеянное им.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев абсолютно прямо заявил, что «вооруженные силы россии ликвидировали 93 украинских боевиков, которые «дезертировали» из Мариуполя под видом мирных жителей».
«…под видом мирных жителей».
Фактически один из высших официальных чинов российской армии признался в массовых казнях мирного населения без суда и следствия по подозрению об участии в защите своей родной земли от внешнего агрессора.
При этом он даже не задумывается (ибо нечем) о том, что признается в преступлении против человечности и нарушении как минимум конвенции о военнопленных. Это для него норма. Как и для его подчиненных…
Зверства против мирного населения не только пример тотальной деградации и распада армии. И это не просто показательная карательная акция, утвержденная безумным диктатором, который в своем бункере в полном одиночестве навсегда потерял связь с реальностью.
Террор на оккупированных территориях против мирного населения – это самая сущность современной россии, способ и преступный смысл существования российского государства. А учитывая реакцию на эти преступления простых россиян, это еще и источник морального удовлетворения миллионов подданных бункерного безумца.
Мародерство, изнасилование и массовые убийства – суть путинского режима. Армия всегда отражает общее положение дел страны. Как писал настоящий профессиональный военный генерал-лейтенант Деникин, – стержень государственности. Если государство – тотальное Зло, то и армия его такое же ордынское Зло.
С этим злом нужно покончить.
Коренным образом и навсегда!
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