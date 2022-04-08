Последователи Орды

Россия действительно занимает первую строчку в «табелях о рангах» среди мировых стран. Наносить горе, творить жестокость, нести смерть – в этой России нет равных.

Это то единственное, что умеют ее озверевшая армия, ее людоедский государственный аппарат. Это то, что приветствует ее почти полностью обезлюденное население.